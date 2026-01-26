Colombia vs Bolivia EN VIVO, 26 de enero: hora y canal Copa América de Futsal

Tercera salida de la Selección Colombia en la Copa América de Futsal 2026 con la necesidad de recomponer el camino y de dar un golpe de autoridad para seguir luchando por sellar la clasificación a las semifinales o, de por lo menos, seguir en la pelea por las distintas posiciones del certamen.

Infortunadamente, las cosas no arrancaron bien para la Selección Colombia con un empate ante Brasil, pese a comenzar ganando en ese encuentro. Todo terminó en una igualdad a dos tantos. En la segunda salida, el cuadro colombiano dirigido por Roberto Bruno perdió ante la selección de Venezuela que debutaba tras descansar en la primera jornada.

En esta tercera fecha, tendrán que sacar adelante el resultado frente a su similar de Bolivia. Si suma de a tres, podría aspirar a seguir peleando por las dos primeras casillas para clasificar a las semifinales. Si pierden, podrían ir despidiéndose de la semifinal.

Bolivia arrancó goleado en la campaña tras perder 0-4 contra la selección de Chile, y en la segunda salida, cayeron nuevamente goleados frente a Brasil con un lapidario 0-6 que ya afecta bastante a la selección del altiplano para buscar clasificar a las fases finales de la Copa América de Futsal.

El empate no le serviría a ninguno de los dos, por lo cual, debe haber un ganador en el tercer partido. Además, Colombia descansará en la siguiente fecha y eso puede complicar aún más las aspiraciones. Bolivia tendrá fecha libre en la última jornada y debe sumar de a tres en estos dos partidos que le quedan

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER COLOMBIA VS BOLIVIA POR LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL 2026 ESTE LUNES 26 DE ENERO

El partido entre Colombia vs Bolivia se jugará a partir de las 10 de la mañana en horario de Colombia, 11 de la mañana de Bolivia y a las 12 de la tarde en horario de Paraguay. El juego se podrá ver por la app del Canal RCN y podrá seguirlo por Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE COLOMBIA VS BOLIVIA

Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 A.M.

México: 9:00 A.M.

Bolivia y Venezuela: 11:00 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:00 P.M.