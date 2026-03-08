Colombia vs. Cuba EN VIVO HOY 8 de marzo - Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol sigue dando de qué hablar con una nueva edición que toma las miradas de toda la disciplina internacional. El 2026 acoge esta competencia entre el 5 al 17 de marzo entre Estados Unidos, Japón y Puerto Rico. A la Selección Colombia le tocó en el grupo que se juega en tierras puertorriqueñas.

Colombia está en el Grupo A compartiendo la zona con selecciones que son potencias como Cuba, Puerto Rico, Canadá y Panamá. De hecho, los primeros partidos de este grupo dejan mal parados a los colombianos por las derrotas frente a los locales y los canadienses.

Bajo ese panorama, Colombia tendrá que dar un golpe nuevamente en la tercera salida cuando enfrente en el Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico a su similar de Cuba que arrancó este certamen mundialista de béisbol con victoria ante Panamá y descansó en la segunda fecha.

La Selección Colombia no tuvo el mejor arranque, algo que no se esperaba, dado que llegaban a este Clásico Mundial de Béisbol con el subcampeonato de la Serie de las Américas. No lograron el título, pero llegaron lejos en esa competencia para poder afrontar este reto que no va por buen camino.

Esta competencia dejará a las dos primeras selecciones clasificadas a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Por ahora, Colombia va última y le quedan dos salidas más enfrentando a su similar de Cuba y cerrará contra Panamá, dado que descansará en la última jornada.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL ENTRE LA SELECCIÓN COLOMBIA Y CUBA ESTE DOMINGO 8 DE MARZO

El partido entre la Selección Colombia vs Cuba en Puerto Rico se podrá ver a partir de las 12 de la tarde en horario de Colombia. Se podrá ver en vivo por la pantalla de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO COLOMBIA VS CUBA

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 P.M.

México: 11:00 A.M.

Bolivia y Venezuela: 1:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 2:00 P.M.