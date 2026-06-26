David Alonso dominó las prácticas libres del GP de Países Bajos de Moto2

David Alonso volvió a demostrar su gran momento deportivo y este viernes fue el piloto más rápido en la práctica oficial del Gran Premio de los Países Bajos de Moto2, disputada en el histórico circuito TT de Assen.

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Podio de las prácticas libres del GP de Países Bajos de Moto2

El piloto hispano-colombiano, vigente campeón del mundo de Moto3, marcó un tiempo de 1:36.154, suficiente para quedarse con el mejor registro de la jornada. El líder del campeonato, el español Manuel González, terminó segundo a apenas nueve milésimas de segundo, mientras que el italiano Tony Arbolino completó los tres primeros lugares.

Alonso esperó hasta los minutos finales de la sesión para dar el golpe definitivo. Cuando González había asumido el liderato con un tiempo de 1:36.163, el colombiano respondió inmediatamente con una vuelta aún más rápida para quedarse con la primera posición.

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La práctica estuvo marcada por múltiples incidentes debido a las altas temperaturas sobre el asfalto. Incluso fue necesaria una bandera roja después de las caídas de Luca Lunetta, Alberto Ferrández y Celestino Vietti, siendo este último uno de los más perjudicados al quedar su motocicleta seriamente averiada.

Tras la reanudación, varios pilotos pelearon por el primer lugar. Daniel Holgado, Taiyo Furusato y Senna Agius llegaron a comandar parcialmente la sesión, aunque ninguno pudo sostener el ritmo impuesto por Alonso en el cierre de la jornada.

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Además de David Alonso, lograron el paso directo a la segunda sesión de clasificación Manuel González, Tony Arbolino, Senna Agius, Daniel Holgado, Alex Escrig, Taiyo Furusato, Iván Ortolá, Filip Salac, Adrián Huertas, Collin Veijer, Izan Guevara, Arón Canet y Joe Roberts.

Con este resultado, David Alonso llega como uno de los grandes favoritos para pelear por la 'pole position' en Assen, circuito en el que buscará ratificar el excelente rendimiento mostrado desde las prácticas y seguir sumando protagonismo en su temporada de Moto2.