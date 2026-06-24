Emiliana Arango quedó eliminada del WTA 250 de Eastbourne

La tenista colombiana Emiliana Arango terminó este miércoles su participación en el WTA 250 de Eastbourne, torneo que se disputa sobre césped en Reino Unido. La antioqueña cayó en los octavos de final frente a la estadounidense Caty McNally.

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Arango, ubicada en el puesto 101 del ranking mundial, no logró superar a la número 50 del escalafón, quien se impuso con parciales de 6-3 y 6-0 en un compromiso que tuvo una duración aproximada de una hora.

Resumen de Emiliana Arango vs Caty McNally

El partido comenzó con dominio de la estadounidense, que se quedó con los tres primeros juegos del encuentro y tomó rápidamente una ventaja importante en el marcador.

Sin embargo, la colombiana reaccionó y consiguió equilibrar las acciones. Gracias a un quiebre de servicio, logró igualar el set 3-3 y alimentó las esperanzas de una remontada en la primera manga.

No obstante, McNally recuperó el control del compromiso. Aprovechó varias desconexiones de Arango y volvió a imponer condiciones desde el fondo de la cancha para adjudicarse el primer parcial por 6-3.

La segunda manga fue mucho más complicada para la representante colombiana. La estadounidense mostró solidez en todos los aspectos de su juego y no permitió que su rival encontrara respuestas sobre la hierba británica.

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Tres quiebres de servicio terminaron inclinando definitivamente la balanza a favor de McNally, quien cerró el set con un contundente 6-0 en apenas treinta minutos para asegurar su clasificación.

De esta manera, Emiliana Arango se quedó a las puertas de los cuartos de final del certamen. Por su parte, Caty McNally avanzó a la siguiente ronda y ahora espera a la ganadora del duelo entre la croata Petra Marcinko y la australiana Kimberly Birrell.