Djokovic y Alcaraz clasifican a cuartos de final del Abierto de Australia

Una nueva fase del Abierto de Australia se llevó a cabo este sábado en Melbourne Park con las victorias y respectivas clasificaciones de Novak Djokovic y Carlos Alcaraz hacia los cuartos de final, manteniendo viva la ilusión de sumar un nuevo título a su palmarés.

El servio derrotó al neerlandés Botic van de Zandschulp para acceder a la cuarta ronda del Australian Open 2026. Mientras que el español dejó en el camino al estadounidense, Tommy Paul.

Así se vivieron las victorias de Alcaraz y Djokovic

El veterano serbio no solo avanzó en el torneo, sino que también escribió una página histórica al alcanzar 400 victorias en torneos de Grand Slam, convirtiéndose en el primer jugador en la era Open en lograr esa marca.

Djokovic impuso su experiencia y control de pelota desde el arranque del encuentro, obligando a van de Zandschulp a correr desde el fondo para defender cada punto. El tercer set fue el más disputado, el neerlandés elevó su nivel de juego y obligó a Djokovic a luchar por cada punto. Tras intercambio de quiebres y varios games largos, el set llegó al tiebreak, donde la experiencia del serbio se impuso en los momentos decisivos. Djokovic logró salvar dos puntos de set en contra y supo aprovechar sus oportunidades para sentenciar el partido en tres sets por 6-3, 6-4, 7-6(4).

Por el lado de Carlos Alcaraz también se vivió una noche intensa en Rod Laver Arena para avanzar a los cuartos de final del Australian Open 2026, tras imponerse en tres sets sin ceder ninguno frente al estadounidense Tommy Paul.

El duelo, correspondiente a los octavos de final del primer Grand Slam del año, fue un choque de alta exigencia donde el número uno del mundo demostró una vez más su capacidad para elevar el nivel en los momentos clave y mantener su implacable recorrido en Melbourne Park al ganar por 7-6(6), 6-4, 7-5.

Próximos partidos de Alcaraz y Djokovic en el Abierto de Australia

En los cuartos de final de la competencia el español se medirá ante el australiano de 26 años, Álex de Miñaur, mientras que Novak todavía no tiene rival definido. Ambos encuentros se llevarán a cabo el lunes 26 de enero.