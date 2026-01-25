Ecuador vs Paraguay EN VIVO, 25 de enero: hora y canal Copa América Futsal

La Copa América de Futsal sigue dando de qué hablar en medio de una segunda jornada que arrancó con la derrota de Colombia ante Venezuela y la goleada de Brasil 6-0 contra Bolivia por el Grupo B. Argentina debuta frente a Perú y Ecuador se mide con Paraguay.

En Luque, Paraguay, la segunda jornada ya viene tomando fuerza con partidos que pueden empezar a definir los grupos. Pues, la selección local no tuvo el mejor arranque perdiendo ante su similar de Perú, mientras que Ecuador tampoco pudo conseguir una victoria en el debut cayendo frente a Uruguay.

Las dos selecciones necesitan afianzarse y para ello, alguno de los dos tendrá que sumar de a tres en este compromiso. Infortunadamente, la selección que pierda podría estar con un pie afuera de la semifinal. Vale la pena acotar que clasifican las primeras dos selecciones de cada zona.

Este partido se jugará a segunda hora en el Estadio COP Arena Óscar Harrison y las dos selecciones verán la presión de conocer el resultado del primer partido del grupo entre Perú y Argentina que abrirán la jornada del Grupo A.

Será un duelo de derrotados en el debut y esperan sumar unidades en la competencia para no seguir en el fondo de la tabla. Paraguay tiene una obligación mayor por estar en casa y porque la caída fue de diferencia de dos goles, mientras que Ecuador solo perdió por un tanto. La diferencia goleadora podría ser clave en la definición del Grupo A.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ECUADOR VS PARAGUAY POR LA SEGUNDA FECHA DE LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL ESTE DOMINGO 25 DE ENERO

El partido Ecuador vs Paraguay por la segunda fecha de la Copa América de Futsal se disputará este domingo 25 de enero a partir de las 19:30 (hora de Paraguay), 17:30 (hora de Colombia, Ecuador y Perú). El duelo se podrá ver en la app del Canal RCN y Tigo Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE ECUADOR VS PARAGUAY

Colombia, Ecuador y Perú: 17:30

México: 16:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:30

Bolivia y Venezuela: 18:30