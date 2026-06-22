Emiliana Arango clasificó a octavos de final del WTA 250 de Eastbourne

La tenista colombiana Emiliana Arango comenzó con pie derecho su participación en el WTA 250 de Eastbourne, luego de conseguir este lunes una valiosa victoria que le permitió instalarse en los octavos de final del certamen sobre césped.

Lea también Tour de Francia 2026: los cuatro colombianos que estarían en carrera

Resumen de Emiliana Arango vs Maya Joint

Arango derrotó a la australiana Maya Joint en sets corridos, con parciales de 7-6(2) y 6-4, tras una hora y 30 minutos de partido en una presentación sólida frente a una rival mejor ubicada en el escalafón mundial.

La colombiana, actual número 101 del ranking WTA, enfrentó a una exigente oponente de apenas 20 años y ubicada en la casilla 53 del mundo. Sin embargo, logró imponer su experiencia y su buen momento para quedarse con el triunfo.

El primer set estuvo marcado por la paridad. Aunque Arango mostró iniciativa desde los primeros juegos, Joint respondió cada vez que estuvo en desventaja y logró llevar la definición hasta el tie-break.

En el desempate, la colombiana elevó considerablemente su nivel y dominó con autoridad para imponerse por 7-2, tomando ventaja en un partido que hasta entonces había sido muy equilibrado.

Ya en la segunda manga, Arango mantuvo la concentración y aprovechó los errores de su rival. Las tres pérdidas de servicio de la australiana terminaron siendo determinantes para que la colombiana sellara el 6-4 definitivo.

Lea también Colombia ganó oro y plata en el Panamericano de Gimnasia Artística

Con este resultado, Emiliana Arango continúa avanzando en uno de los torneos de preparación para Wimbledon y suma confianza sobre una superficie que históricamente representa un reto para las jugadoras latinoamericanas.

Próxima rival de Emiliana Arango

Ahora, la tenista colombiana espera conocer a su próxima rival en los octavos de final. Su oponente saldrá del duelo entre la indonesia Janice Tjen y la estadounidense Caty McNally, quienes buscarán seguir en carrera en Eastbourne.