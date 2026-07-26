Erick Sang ganó la Media Maratón de Bogotá e impuso un nuevo récord

La Media Maratón de Bogotá celebró este domingo 26 de julio su edición número 26 con un nuevo récord en la rama masculina. El keniano Erick Sang se quedó con el primer lugar tras completar el recorrido en un tiempo de 1:01:59.

Con ese registro, Sang estableció la mejor marca en la historia de la competencia, superando el récord vigente y consolidándose como el gran protagonista de la jornada en la capital colombiana.

El atleta africano cruzó la línea de meta en solitario, luego de imponer un ritmo que ninguno de sus rivales pudo seguir durante los kilómetros finales del recorrido.

En la rama femenina, la victoria fue para la etíope Melal Siyoum, quien detuvo el cronómetro en 1:12:25. A diferencia de la prueba masculina, la definición fue mucho más cerrada y disputada.

Entre los representantes colombianos, el mejor ubicado en la categoría masculina fue Rubén Barbosa, quien finalizó en la novena posición con un tiempo de 1:06:16.

Por su parte, Angie Orjuela fue la colombiana más destacada en la rama femenina. La fondista terminó en el puesto 11 tras registrar un tiempo de 1:19:08.

La edición 26 de la Media Maratón de Bogotá volvió a reunir a atletas de diferentes países, quienes protagonizaron una de las pruebas más importantes del calendario atlético de Colombia.

Con el récord impuesto por Erick Sang y el triunfo de Melal Siyoum, la competencia cerró una nueva edición marcada por el alto nivel deportivo y el protagonismo de los corredores africanos.