Jannik Sinner, campeón del Masters 1000 de Madrid

El número uno del mundo Jannik Sinner ganó este domingo su primer Masters 1000 de Madrid tras imponerse en la final en la Caja Mágica al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-2.

Sinner se convierte así en el primer tenista en conquistar cinco Masters 1000 consecutivos, superando los cuatro de Novak Djokovic y Rafael Nadal.

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"Nunca podría compararme con Rafa, Novak y Roger (Federer). Lo que han logrado es increíble, durante más de 10 o 15 años", dijo Sinner tras el encuentro.

"Estoy intentando dejar mi propia huella, pero lo hago por mí mismo, no juego por los récords", añadió Sinner.

El italiano de 24 años se convierte también en el primero en ganar de forma consecutiva los cuatro primeros torneos de esa categoría del año (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid).

Sinner se apuntó su 23ª victoria consecutiva y se anotó uno de los Masters 1000 que faltaban en su palmarés.

Al italiano ya sólo le queda ganar en su país, en Roma, para completar el circuito de citas de esa categoría.

Su nueva victoria llega a apenas unas semanas de Roland Garros, el gran título que también está ausente de sus vitrinas.

Sin Carlos Alcaraz, que ya anunció que no estará en la cita parisina por su lesión de muñeca, Sinner se perfila como el gran favorito para llevarse el trofeo.

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En Madrid, Sinner se anotó su 28ª victoria consecutiva en Masters 1000, en un partido que tuvo controlado desde el inicio.

La final más rápida

"Hoy jugué un tenis muy sólido. Sascha no jugó muy bien, pero si no llego a tener uno o dos breaks enseguida y me mantengo por delante, sus piernas habrían empezado a funcionar y él habría empezado a ganar confianza, especialmente en esta cancha", explicó Sinner.

El primer set apenas tuvo historia, con un Sinner imperial que pasó por encima de Zverev.

En apenas 17 minutos, el germano ya perdía 5 juegos a 0, al multiplicar errores y fallar puntos fáciles.

Zverev, número tres del mundo, apenas pudo hacer un 5-1 antes de que su rival cerrara el set con un ace.

Zverev, ganador en Madrid en 2018 y 2021, lleva ya nueve derrotas consecutivas contra Sinner, que esta temporada le había ganado en semifinales de Montecarlo, Miami e Indian Wells.

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En la segunda manga, el alemán perdió el saque en su segundo servicio, dejando a su rival escaparse hasta 3-1.

Zverev no encontró la manera de remontar a su rival, que no concedió ninguna bola de break en todo el partido.

Sinner aprovechó la primera de sus bolas de rotura en el séptimo juego para ponerse 5-2 y cerrar el partido con su saque en apenas 57 minutos, en la que fue la final más rápida sobre la tierra batida de la Caja Mágica madrileña.

"Lo siento mucho por esta final. No ha sido mi mejor día. Felicidades a Jannik, el mejor jugador del mundo en este momento", dijo el alemán tras su derrota.