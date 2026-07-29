Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: así va Colombia en el medallero

Llegó la hora de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. La delegación colombiana tuvo participación el viernes 24 de julio en la inauguración de las justas deportivas con más de 475 deportistas que participarán en 34 disciplinas.

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En este martes 28 de julio, cuatro días después del arranque de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, Colombia se sigue afianzando en la segunda casilla del escalafón dejando atrás nada más ni nada menos que a la delegación de Cuba, que, normalmente, siempre pelea con México entre las dos primeras posiciones en cada edición.

Una jornada llena de medallas de oro para Colombia que no deja de sorprender en deportes acuáticos, en ciclismo y en Judo como las principales disciplinas en las que se han destacado los representantes colombianos en busca de pelear frente a frente con México que lidera el ranking de medallas.

EL RESUMEN DE LAS MEDALLAS DE LA JORNADA PARA COLOMBIA

Sin duda alguna, el Esquí Náutico es uno de los deportes que más ha dado de qué hablar con la participación de Daniela Verswyvel y de Martina Piedrahita. En la disciplina de Slalom, Verswyvel se impuso a Francesca Pigozzi de República Dominicana para ganar la medalla de oro. Piedrahita quedó tercera detrás de la deportista local.

Posteriormente, en la Gimnasia de Trampolín, Nicole Castellanos hizo tremenda presentación con un puntaje de 54,04 para superar a dos deportistas mexicanos que fueron segundos y terceros con 53,81 y 52,48 respectivamente. En tiro con arco, Sara López ganó en la modalidad individual y en mixtos junto con Pablo Gómez ganaron la medalla dorada.

En patinaje, Gabriela Rueda se quedó con la victoria. Una referente de la disciplina en los 15,000 metros al ganar el único título que le hacía falta en su palmarés. Diego Giraldo y Santiago Parra sumaron nueva medalla de oro en la prueba de Gimnasia Trampolín Sincronizado con un puntaje de 46,09 superando a Venezuela (43,40) y República Dominicana (42,79).

María José Bohorquez ganó la prueba en Golf para superar a Puerto Rico y Venezuela para una nueva medalla de oro. En Taekwondo, Gloria Mosquera y Kiara Paz ganaron medallas, Mosquera de oro y Kiara de plata. Kevin Quintero y Cristian Ortega fueron veloces en Ciclismo de Pista para ganar y ser segundo en la prueba de velocidad.

Colombia estableció un nuevo récord en los Centroamericanos y del Caribe con Sirena Rowe que ganó los 50 metros libres de natación con un tiempo de 24,89. Dejó atrás a México y a El Salvador. La última presea llegó para Nicole Castellanos y Diego Giraldo que ganaron en Gimnasia Trampolín Sincronizado Mixto.

ASÍ VA EL MEDALLERO DE COLOMBIA EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

1. México | 49 de oro | 45 de plata | 32 de bronce | total: 126 medallas

2. Colombia | 31 de oro | 31 de plata | 22 de bronce | total: 84 medallas

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3. Cuba | 15 de oro | 14 de plata | 19 de bronce | total: 48 medallas

4. Venezuela | 11 de oro | 17 de plata | 30 de bronce | total: 58 medallas

5. República Dominicana | 10 de oro | 9 de plata | 29 de bronce | total: 48 medallas