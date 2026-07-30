Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: así va Colombia en el medallero

Sigue la participación de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. La delegación colombiana tuvo participación el viernes 24 de julio en la inauguración de las justas deportivas con más de 475 deportistas que participarán en 34 disciplinas.

Lea también Millonarios: definido su rival en octavos de final de Copa BetPlay

A partir de la jornada inicial, Colombia se ha venido destacando en varios deportes y disciplinas. Entre las que más han llamado la atención está el Esquí Náutico, Judo, Ciclismo de Pista, Ciclismo de Ruta, Gimnasia Trampolín, Patinaje Artístico, Natación firmando un récord para el deporte colombiano, y en otros deportes.

Esto ha permitido que Colombia se ponga cerca de México en el escalafón oficial en un medallero en el que arrancaron cuartos debajo de Venezuela y que rápidamente, lograron superar a Cuba y se han mantenido detrás de la delegación mexicana.

Este miércoles 29 de julio llegaron nuevas preseas para la delegación colombiana que ya se perfila cerca de las 100 medallas a lo largo de estos primeros días de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

EL RESUMEN DE LAS MEDALLAS DE LA JORNADA PARA COLOMBIA

Desde la mañana llegaron las primeras medallas para la delegación colombiana. En Patinaje, Jhon Tascón consiguió la presea dorada en la vuelta al circuito masculina. Superó a Venezuela y a El Salvador en la prueba del miércoles.

Sin duda alguna, los deportes que más reconocimiento han dado a lo largo de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe para los deportistas colombianos han sido las disciplinas acuáticas con el Esquí Náutico, la Natación o el Waterpolo. En el Surf, Colombia volvió a quedar en lo más alto.

Margarita Conde participó en la final del Longboard Femenino con un puntaje de 12,17 superó a Puerto Rico y a El Salvador para quedarse con la medalla de oro. En Surf siguen los buenos resultados en deportes acuáticos para la delegación cafetera.

Lea también América empató ante Cartagena y avanzó a octavos de Copa BetPlay

Llegó otra medalla de oro en el Patinaje Femenino en la prueba de una vuelta. Kollin Castro se quedó con el triunfo superando a Ivonne Nochez, de El Salvador y a Venezuela. Nochez había ganado la prueba del martes y en esta ocasión, el triunfo fue para la delegación colombiana.

La última prueba del tiro con arco dejó grandes sensaciones para Colombia. Este miércoles 29 de julio, tres deportistas ganaron medallas, entre plata y bronce para dejar en alto la participación en el deporte y disciplina. Jorge Enríquez ganó plata y también lo hicieron en la modalidad mixta junto con Ana María Rendón. Ana María se quedó con el bronce en su prueba.

Stefany Cuadrado también tuvo su turno para destacar como se esperaba. La ciclista de pista se quedó con la prueba de velocidad dejando atrás a dos representantes de México. En Natación, Juan Daniel García fue segundo en la prueba de 50 metros pecho y Samantha Baños también quedó segunda en los 200 metros de estilo mariposa.

Además, en Natación también hubo otras medallas en relevos 4X100 metros, Isabella Bedoya, Stefanía Gómez, Laura Melo y Sirena Rowe ganaron la medalla de plata, mientras que Laura Melo en la prueba individual de 400 metros combinados obtuvo la medalla de bronce.

ASÍ VA EL MEDALLERO DE COLOMBIA EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

1. México | 65 de oro | 51 de plata | 37 de bronce | total: 153 medallas

2. Colombia | 36 de oro | 37 de plata | 24 de bronce | total: 97 medallas

Lea también Selección Colombia le dio portazo a Juan Guillermo Cuadrado

3. Cuba | 16 de oro | 18 de plata | 21 de bronce | total: 55 medallas

4. Venezuela | 12 de oro | 21 de plata | 41 de bronce | total: 74 medallas

5. República Dominicana | 10 de oro | 12 de plata | 35 de bronce | total: 57 medallas