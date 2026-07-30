América empató ante Cartagena y avanzó a octavos de Copa BetPlay

América de Cali cumplió con el objetivo y aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay. El conjunto escarlata empató 1-1 con Real Cartagena en el estadio Jaime Morón, resultado que, sumado al 2-1 conseguido en la ida, le permitió quedarse con la serie por 3-2.

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Resumen de Real Cartagena 1-1 América

El equipo heroico salió decidido a igualar la eliminatoria y encontró recompensa temprano. Al minuto 16, Carlos de las Salas abrió el marcador y renovó la ilusión de los locales frente a su afición.

La respuesta de América no tardó en llegar. Apenas diez minutos después, Daniel Valencia apareció para igualar el compromiso y devolverle la tranquilidad al conjunto caleño, que recuperó la ventaja en el global.

Con el empate, el partido perdió intensidad. Real Cartagena tuvo pocas aproximaciones y no encontró los caminos para volver a inquietar la clasificación escarlata.

América, por su parte, estuvo más cerca del segundo gol que su rival. El equipo vallecaucano generó varias opciones claras, pero se encontró con una destacada actuación del arquero cartagenero, quien evitó que la diferencia fuera mayor.

El pitazo final confirmó el 1-1 en el Jaime Morón y el 3-2 en el marcador global, suficiente para que el conjunto dirigido desde el banco escarlata avanzara a la siguiente ronda del torneo.

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Rival de América en octavos de final de Copa BetPlay

Ahora, América de Cali tendrá como rival en los octavos de final a Deportivo Pereira, en una llave que reúne a dos equipos de la máxima categoría del fútbol colombiano.

La serie comenzará en territorio pereirano y se definirá en Cali, donde América buscará aprovechar la localía para continuar su camino hacia el título de la Copa BetPlay.