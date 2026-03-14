La F1 canceló los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Baréin y Arabia Saudita fueron cancelados debido a la guerra que afecta a Oriente Medio, anunció este domingo la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

"Hoy se ha confirmado que, tras una minuciosa evaluación y debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Baréin y de Arabia Saudita no se disputarán en abril", informó la FIA en un comunicado.

Los entrenamientos, clasificaciones y carreras de Fórmula 1 en estos dos países árabes del Golfo, que desde finales de febrero han sido blanco habitual de ataques de Irán, debían celebrarse del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, y no serán sustituidos por otros Grandes Premios.

"Si bien se han planteado varias alterativas, finalmente se ha decidido que no habrá sustituciones en abril", continúa el texto.

El Golfo Pérsico ha recibido ataques en las últimas dos semanas por parte de drones y misiles iraníes.

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El pequeño estado de Baréin ha sido objetivo de varios ataques que han afectado edificios, una refinería y una base militar estadounidense.

Arabia Saudita también ha registrado ataques, algunos de ellos sobre infraestructuras clave en la industria del petróleo, un área clave para el mayor exportador de crudo del mundo.

Anteponer "seguridad y bienestar"

"La FIA siempre antepone la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y colegas", declaró el presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem.

"Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo muy presente esa responsabilidad", continuó.

El dirigente dijo esperar la "calma, seguridad y un rápido regreso a la estabilidad en la región", y añadió que sus pensamientos están "con todos los afectados por estos recientes acontecimientos".

"Baréin y Arabia Saudita son increíblemente importantes para el ecosistema de nuestra temporada de carreras, y espero volver a ambos en cuanto las circunstancias lo permitan", destacó sobre la importancia de las pruebas anuladas.

Mientras, en el Gran Premio de China, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se hizo el sábado con la pole position, por delante de su compañero británico George Russell, vencedor horas antes de la carrera esprint.

"Mis pensamientos, y creo que es lo mismo para George (Russell) y Lewis (Hamilton) están con quienes están sufriendo por esta situación", respondió el joven italiano de 19 años desde Shanghái, al ser preguntado por la posible cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita.

"Formula One y la FIA manejarán esta situación de la mejor forma posible para garantizar la seguridad de todo el mundo", añadió el joven.

El Gran Premio de Japón se celebrará el fin de semana del 27 al 29 de marzo, y tras el cambio en el calendario, la siguiente prueba será el GP de Miami, del 1 al 3 de mayo.

Las pruebas de Formula 2, Formula 3 y F1 Academy tampoco se disputarán en Baréin y Arabia Saudita.

Por su parte, en Catar, país vecino, se anunció el viernes que la primera prueba del Mundial de Resistencia Automóvil (WEC), prevista del 26 al 28 de marzo, quedaba aplazada al mes de octubre.