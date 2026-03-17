Lakers aplasta a Houston Rockets y logra su sexta victoria consecutiva

Con jornadas de poco descanso, Los Angeles Lakers volvieron a ganar en la Conferencia Este y completan su sexto partido consecutivo, imponiéndose 100-92 a los Houston Rockets en un duelo intenso de la temporada regular de la NBA.

Con este triunfo, Lakers sigue dando de qué hablar y se trepa en lo más alto de la tabla de posiciones de la conferencia, asegurando de manera parcial un lugar en los play-in al quedar ubicado en la tercera casilla con 43 victorias.

Así fue la victoria de Los Lakers frente a Houston

Los Rockets lograron imponer su juego en los primeros minutos gracias al trabajo ofensivo de Jabari Smith Jr., quien lideró a su equipo con 22 puntos y fue una de las principales armas ofensivas durante gran parte del partido.

Sin embargo, los Lakers respondieron con la jerarquía de sus figuras. El esloveno, Luka Dončić, fue el gran protagonista de la noche al anotar 36 puntos, liderando el ataque de Los Ángeles y marcando diferencias en momentos clave del partido. A su lado, el veterano LeBron James aportó 18 puntos, además de cinco rebotes y cinco asistencias, demostrando una vez más su capacidad para influir en el juego cuando el equipo más lo necesita.

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El partido se mantuvo equilibrado durante tres cuartos. Houston llegó a tener momentos de dominio e incluso logró ponerse por delante en el marcador en algunos tramos, pero todo cambió en el tercer y cuarto periodo del compromiso, en donde el equipo de Los Ángeles logró sacar la mayor ventaja.

En el último cuarto, Houston apenas pudo anotar 12 puntos y acumuló varias pérdidas de balón, lo que permitió a los Lakers tomar el control del encuentro. La defensa angelina presionó constantemente y forzó errores en la circulación del balón rival. En total, los Rockets terminaron el partido con más de veinte pérdidas, varias de ellas en los minutos decisivos.

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¿Cuándo vuelven a jugar Los Ángeles Lakers?

El siguiente reto del equipo comandado por Doncic y LeBron se disputará nuevamente contra Houston Rockets, el miércoles 18 de marzo, en el Toyota Center sobre las 20:30 hora Colombia.