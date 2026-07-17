LeBron James dejaría los Lakers para jugar con otro grande de la NBA

Una nueva edición de la NBA está a punto de comenzar luego de que los New York Knicks lograran salir campeones de la temporada anterior.

Lea también Vozinha hizo una exigencia al equipo que lo quiera fichar

Ahora los equipos se están preparando de la mejor manera en la pretemporada con sus respectivos entrenamientos, pero también en el mercado de fichajes, en donde Miami Heat estaría a punto de romperlo con el anhelado regreso de LeBron James.

LeBron James podría volver a jugar con Miami Heat

Recientemente el equipo de Miami confirmó una importante contratación como lo es el experimentado greconigeriano, Giannis Antetokounmpo, quien llega desde Milwaukee Bucks.

El jugador fue presentado de manera oficial ante los medios, pero en medio de este acontecimiento, el director general de la franquicia, Pat Riley, dejó unas contundentes declaraciones con respecto a una nueva contratación.

Las declaraciones de Pat Riley volvieron a alimentar las especulaciones sobre el futuro de LeBron James. El presidente del Miami Heat aseguró que aún tiene "otro fichaje por aterrizar", una frase que rápidamente fue interpretada por medios y aficionados como una referencia al cuatro veces campeón de la NBA.

Durante una intervención pública, Riley evitó mencionar nombres propios, pero dejó abierta la posibilidad de que el equipo todavía no ha terminado de conformar su plantilla para la próxima temporada. "Todavía queda otro fichaje por aterrizar", afirmó el histórico dirigente, una declaración que disparó nuevamente los rumores sobre un posible regreso de LeBron James a la organización con la que conquistó dos campeonatos de la NBA en 2012 y 2013.

El pasado de LeBron James con Miami Heat

El vínculo entre James y Miami no es nuevo. El alero llegó al Heat en 2010 procedente de Cleveland Cavaliers para formar el denominado "Big Three" junto a Dwyane Wade y Chris Bosh. Durante cuatro temporadas alcanzó cuatro Finales consecutivas de la NBA y levantó dos títulos antes de regresar a Cleveland en 2014. Desde entonces, la relación entre el jugador y la franquicia ha seguido siendo objeto de especulación cada vez que se abre un periodo de fichajes.

Lea también Jhon Jáder Durán cambiaría de rumbo: gigante de Portugal negocia su fichaje

¿Cuándo inicia la temporada 2026/27 de la NBA?

La expectativa por el futuro de LeBron James también está puesta en el inicio de la temporada 2026/27 de la NBA, programado para el 20 de octubre de 2026. Antes del comienzo de la fase regular se disputará la pretemporada durante las primeras semanas de octubre, mientras que el calendario oficial de la campaña será publicado por la liga en agosto. Si finalmente cambia de equipo, el cuatro veces campeón de la NBA podría hacer su debut oficial con su nueva franquicia en la jornada inaugural del campeonato.