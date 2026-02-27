¿Peligra el Mundial de Fútbol? Primera Copa del Mundo cancelada en México

La segunda fecha de la Copa Mundial de Clavados de 2026, prevista en Zapopan, Jalisco, fue cancelada por World Aquatics por los hechos violencia que se registraron la semana pasada en México, país que evalúa alternativas para conservar la sede del evento.

"Esta decisión se produce tras las restricciones de viaje impuestas por algunas embajadas internacionales y una evaluación general de las advertencias de viaje que limitan o desaconsejan viajar a México, y en consecuencia, no autorizan la participación de sus selecciones nacionales", informó el jueves World Aquatics en un comunicado.

"La seguridad y la participación de todos los atletas sigue siendo una prioridad para World Aquatics", apuntó la federación internacional de deportes acuáticos.

World Aquatics decidió cancelar el torneo, previsto del 5 al 8 de marzo, tras una consulta realizada con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco, estado donde se encuentra el Centro Acuático Panamericano, done se iba a realizar la competencia.

Más tarde, Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, dijo que la intención del gobierno de México es albergar esta etapa de la Copa Mundial de Clavados en las fechas originalmente establecidas.

"Seguimos en negociaciones para que (el evento) se realice en Jalisco y gestionando alternativas en la Ciudad de México, Veracruz y Yucatán", comunicó Pacheco en su perfil en la red social X.

Fue precisamente en el estado de Jalisco donde el domingo, luego de un operativo del Ejército mexicano, fue abatido el narcotraficante Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

Tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el mismo domingo estalló una ola de violencia con epicentro en Jalisco que se extendió a otros estados de México.

A causa de este estallido fueron fueron cancelados cuatro partidos de fútbol que debían jugarse el domingo: Querétaro-Juárez (primera división), Tapatío-Tlaxcala y Jaiba Brava-Correcaminos (segunda división) y Guadalajara-América (liga femenina).

Por otro lado, esta semana en México se celebran sin contratiempos dos torneos profesionales de tenis: el WTA 500 de Mérida y el ATP 500 de Acapulco.