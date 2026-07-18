Nicolás Echavarría firma una actuación brillante en The Open Championship

Nicolás Echavarría aseguró su presencia en las rondas definitivas de The Open Championship luego de superar por primera vez el corte en el cuarto y último major de la temporada del PGA Tour. El colombiano terminó las dos primeras jornadas con un acumulado de dos golpes bajo par.

El antioqueño tuvo un inicio complicado en la segunda ronda, especialmente con el driver, pero logró recuperarse gracias a aciertos en hoyos clave y un cierre con dos birdies que le permitieron mantenerse en competencia.

Con este resultado, Echavarría se convirtió en el único de los tres golfistas latinoamericanos presentes en el torneo que disputará el fin de semana en Royal Birkdale Golf Club, cerca de Liverpool, Inglaterra.

Al finalizar su recorrido, el colombiano expresó su satisfacción por el desempeño mostrado y destacó que haber firmado una tarjeta bajo par y avanzar al fin de semana representa un paso importante en el certamen.

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Echavarría también resaltó que conseguir cinco birdies en un torneo grande es una señal positiva, al tiempo que valoró el buen rendimiento de su putter y las oportunidades de juego que logró generarse durante la jornada.

Con un total de dos golpes bajo par, el colombiano quedó a solo dos impactos del grupo ubicado dentro del top 10 y buscará alcanzar el mejor resultado de su carrera en un torneo de esta categoría, pese a las difíciles condiciones del campo.

El liderato de la competencia quedó en manos del australiano Lucas Herbert con ocho golpes bajo par, seguido por los estadounidenses Jackson Suber, Cameron Young y Ryan Gerard, quienes comparten la segunda posición con seis bajo par.

Por su parte, el chileno Joaquín Niemann y el argentino Mateo Pulcinni no lograron superar el corte. Este sábado, Nicolás Echavarría compartirá salida con el inglés Matthew Southgate desde las 7:00 a. m., hora de Colombia, con el objetivo de mantener su buen momento y seguir bajando el par del campo.