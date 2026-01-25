Perú vs Argentina EN VIVO, domingo 25 de enero: hora y canal Copa América Futsal

Este domingo continúan las emociones de la Copa América de Futsal con una jornada que inició con la derrota de Colombia ante Venezuela por el Grupo B. Mientras tanto, en el A, se vivirá una segunda fecha con el debut de Argentina que espera sumar sus primeros tres puntos en la campaña.

Un vibrante duelo entre Perú y Argentina, que busca reafirmar el buen inicio de los peruanos que superaron a Paraguay en la primera jornada, o bien, la primera caída de la ‘Bicolor’, en manos de los argentinos.

Sin duda alguna, para Perú será clave poder sumar de a tres, dado que en las siguientes jornadas tendrá que descansar en una de ellas y eso juega en contra en caso de que se den algunos resultados que puedan complicar a la clasificación peruana a la siguiente ronda.

Argentina debutará en la competencia después de tener jornada libre en la primera fecha. Deberá sacar los resultados ideales a partir de este momento para reafirmarse como un candidato de cara al título sudamericano. Con todo esto, se vivirá una fecha interesante entre peruanos y argentinos.

Vale la pena acotar que este encuentro se jugará en Luque, Paraguay en el Estadio COP Arena-Oscar Harrison donde se están jugando todos los partidos de la Copa América de Futsal.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE PERÚ VS ARGENTINA POR LA SEGUNDA FECHA DE LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL ESTE DOMINGO 25 DE ENERO

El partido Perú vs Argentina por la primera fecha de la Copa América de Futsal se disputará este sábado 24 de enero a partir de las 17:00 (hora de Paraguay y de Argentina), 15:00 (hora de Colombia y Perú). El duelo se podrá ver en la app del Canal RCN y Tigo Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE PERÚ VS ARGENTINA

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

México: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00