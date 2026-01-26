Perú vs Ecuador EN VIVO, 26 de enero: hora y canal Copa América de Futsal

La fase de grupos de la Copa América de Futsal 2026 sigue dando de qué hablar con la tercera jornada que inició con el Grupo B. Colombia superó a Bolivia en los últimos minutos con un marcador de 2-1 y Venezuela venció a Chile con un 4-2 definitivo para los venezolanos que se tomaron el liderato.

Vea también: [Video] Presidente de Nacional puso en duda la continuidad de David Ospina

Por el Grupo A, se jugará a primera hora el compromiso entre Perú y Ecuador, en un duelo de derrotados en la segunda fecha. Los peruanos probaron a Argentina que debutó con una victoria de 4-1, mientras que los ecuatorianos perdieron frente a Paraguay con ese mismo marcador.

La selección de Perú necesita sí o sí sumar de a tres para seguir en las dos posiciones del grupo para sellar la clasificación a las semifinales. La ‘Bicolor’ suma una victoria y una derrota y sacar puntos en esta tercera fecha será esencial. Mientras tanto, Ecuador no ha podido sumar puntos después de caer frente a Uruguay de manera apretada y con Paraguay.

Si Ecuador pierde en este compromiso, el seleccionado ecuatoriano podría quedar eliminado, dado que descansará en la última jornada. Perú tendrá día libre en la cuarta fecha y deberá sumar en este choque ante la ‘Tri’.

Le puede interesar: James Rodríguez todavía puede llegar a la MLS: dato lo beneficia

A QUÉ HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO ENTRE PERÚ VS ECUADOR EN LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL 2026 ESTE LUNES 26 DE ENERO

El partido entre Perú vs Ecuador que se jugará el lunes 26 de enero en Luque, Paraguay se desarrollará a partir de las 3 de la tarde en horario de Perú y Ecuador y a las 5 de la tarde de Paraguay. Se podrá ver por la app del Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE PERÚ VS ECUADOR

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Lea también: Nacional confirmó nueva salida para la temporada 2026

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.