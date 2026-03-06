RETO WIN debutará en Pereira con una carrera que reunirá a más de 3.000 atletas

El próximo 17 de mayo de 2026, Pereira será escenario de una gran jornada deportiva con la realización de RETO WIN, una nueva carrera atlética impulsada por Win Sports y MMCAFÉ Eventos. El evento reunirá a más de 3.000 corredores provenientes de distintas regiones del país en una experiencia que combinará competencia, recreación y el entusiasmo de vivir el deporte de manera presencial.

Pereira, escenario del turismo deportivo

La capital risaraldense fue elegida como sede de esta primera edición gracias a su crecimiento en competitividad, su dinamismo empresarial y su posicionamiento como destino de turismo deportivo en Colombia. En los últimos años, Pereira ha fortalecido su infraestructura urbana y su capacidad hotelera, lo que la proyecta como un punto estratégico para eventos de alcance nacional.

Además del impacto deportivo, se estima que RETO WIN generará beneficios para sectores como transporte, hotelería, comercio y gastronomía, así como la llegada de visitantes y corredores de diferentes regiones del país.

Una experiencia deportiva para todos

RETO WIN contará con dos distancias: 7K y 11K, diseñadas para convocar tanto a atletas experimentados como a corredores aficionados que buscan vivir una experiencia deportiva diferente. La carrera tendrá un formato mixto, que combina el espíritu competitivo con un ambiente recreativo y participativo.

El recorrido atravesará algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Villa Olímpica, el Estadio Hernán Ramírez Villegas, la Avenida 30 de Agosto, la Plaza de Bolívar y el Viaducto César Gaviria, creando un circuito urbano que conectará deporte, ciudad y comunidad.

Un nuevo paso para Win Sports

RETO WIN marca el inicio de una nueva línea de experiencias presenciales impulsadas por el canal deportivo, con el objetivo de fortalecer el vínculo con su audiencia más allá de la televisión y llevar el deporte a escenarios donde los aficionados puedan vivirlo directamente.

“Me emociona que esta carrera también sea un mensaje: Win Sports es un ecosistema que reúne todos los deportes, somos una marca que se toca y se vive. Y lo vamos a demostrar corriendo juntos el 17 de mayo en Pereira", expresó Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports.

La operación técnica y logística del evento estará a cargo de MMCAFÉ Eventos, organización con amplia trayectoria en la producción de eventos deportivos en el Eje Cafetero.

“Pereira es una ciudad que respira deporte. RETO WIN no solo será una carrera, será una experiencia que unirá a corredores de todo el país bajo una narrativa de superación y comunidad”, señaló Sebastián Fontal Celis - Representante MMCAFÉ EVENTOS.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para RETO WIN 2026 ya están disponibles a través de los canales oficiales del evento, con una proyección de participación que superará los 3.000 corredores.

Más información en:

Página web: www.winsports.co / www.mediamaratoncafe.com.co

Instagram: @winsportstv / @mediamaratondelcafe

