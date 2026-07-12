Sinner derrotó a Zverev y obtuvo el título de Wimbledon por segundo año consecutivo

Jannik Sinner volvió a demostrar por qué es el número uno del mundo. El italiano derrotó este domingo al alemán Alexander Zverev por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 para conquistar Wimbledon por segundo año consecutivo y levantar el quinto título de Grand Slam de su carrera.

Resumen de Sinner vs Zverev - Wimbledon

El tenista de San Cándido necesitó tres horas y 47 minutos para remontar un partido que comenzó cuesta arriba. Zverev se quedó con el primer set en un ajustado 'tie-break', pero Sinner reaccionó a tiempo y tomó el control del encuentro.

La segunda manga también se definió en el desempate, aunque esta vez el italiano impuso condiciones para igualar el compromiso. A partir de allí, el líder del ranking ATP comenzó a marcar diferencias con su consistencia desde el fondo de la cancha y la efectividad de su servicio.

La primera rotura del partido llegó en el tercer set y fue suficiente para que Sinner encaminara la remontada. En el cuarto parcial volvió a quebrar el saque del alemán y terminó sellando una nueva consagración sobre el césped del All England Club.

Los récords que obtuvo Sinner en Wimbledon 2026

Con este triunfo, Sinner se convirtió en el décimo jugador de la Era Abierta en defender con éxito el título individual masculino de Wimbledon. Además, alcanzó las 100 victorias en torneos de Grand Slam y amplió a diez su racha de triunfos consecutivos sobre Alexander Zverev.

El italiano también elevó a cinco su colección de títulos 'major': dos Abiertos de Australia (2024 y 2025), un Abierto de Estados Unidos (2024) y los dos Wimbledon consecutivos (2025 y 2026). De paso, sumó su primer Grand Slam de la presente temporada.

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Para Zverev, la derrota significó quedarse nuevamente a las puertas del título en Londres, aunque el alemán tendrá como consuelo ascender al segundo lugar del ranking mundial, desplazando al español Carlos Alcaraz.

Sinner, por su parte, seguirá ampliando su ventaja en la cima de la clasificación ATP. El lunes llegará a 79 semanas como número uno del mundo y ratificará el gran momento que atraviesa, luego de conquistar su trigésimo título como profesional y consolidarse como el tenista más dominante del circuito masculino en la actualidad.