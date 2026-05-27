Thunder se acerca a la final de la NBA tras vencer en el quinto juego a Spurs

El Oklahoma City Thunder quedó a un paso de las Finales de la NBA tras derrotar 127-114 a los San Antonio Spurs en el quinto juego de la final de la Conferencia Oeste.

En una noche clave en el Paycom Center, el equipo liderado por Shai Gilgeous-Alexander reaccionó después de la dura caída sufrida en el Juego 4 y recuperó la ventaja de la serie para ponerse 3-2 arriba.

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Contundente victoria de Thunder en la final de conferencia

Gilgeous-Alexander terminó con 32 puntos y nueve asistencias a lo largo de 37 minutos que estuvo dentro de la cancha, comandando la ofensiva de Oklahoma City con autoridad y agresividad. Además, fue determinante desde la línea de tiros libres, donde prácticamente no falló.

A su lado también brillaron jugadores como Alex Caruso, quien aportó 22 puntos y seis asistencias, y Chet Holmgren, que firmó un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes.

Sin duda alguna Thunder mostró una versión mucho más intensa y efectiva en comparación con el cuarto juego, en el cual anotaron apenas 82 puntos. El equipo de Oklahoma encontró nuevamente su ritmo ofensivo y castigó constantemente las pérdidas defensivas de San Antonio, que aún así tampoco bajó el ritmo y le puso picante a este quinto juego.

Stephon Castle anotó 24 puntos y Julian Champagnie agregó 22, el equipo texano nunca logró controlar el ritmo del juego, pero tampoco dejó escapara a Thunder. La gran figura de San Antonio, Victor Wembanyama, tuvo una noche discreta en ataque, limitado por la defensa rival y con baja efectividad en sus lanzamientos.

La derrota deja a los Spurs contra las cuerdas, obligados a ganar el Juego 6 en casa para forzar un séptimo y definitivo compromiso. Mientras tanto, Oklahoma City quedó a una sola victoria de regresar a unas Finales de la NBA y mantiene viva la ilusión de conquistar nuevamente el campeonato.

¿Cuándo se disputará el juego 6 entre Thunder vs Spurs?

El Juego 6 entre los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs se disputará este jueves 28 de mayo de 2026 en el Frost Bank Center de San Antonio. El encuentro está programado para las 8:30 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) y 7:30 p.m. (hora Colombia).

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¿Cuándo es la final de la NBA 2026?

Las Finales de la NBA 2026 comenzarán el miércoles 3 de junio y, si la serie llega hasta un séptimo partido, terminarán el viernes 19 de junio.

Este es el calendario oficial:

Juego 1: miércoles 3 de junio

Juego 2: viernes 5 de junio

Juego 3: lunes 8 de junio

Juego 4: miércoles 10 de junio

Juego 5: sábado 13 de junio*

Juego 6: martes 16 de junio*

Juego 7: viernes 19 de junio*

*Si es necesario.