Tomás Restrepo se mantiene en la pelea por su primer título en el LAAC

Con una ronda trabajada y llena de exigencias, Tomás Restrepo logró sostenerse en la contienda por el Latin America Amateur Championship 2026, certamen que se desarrolla en el Lima Golf Club y que este sábado completó su tercera jornada con un panorama mucho más ajustado en la parte alta del tablero.

El golfista colombiano, que comparte el octavo lugar con un acumulado de -2, volvió a cerrar en par cancha, resultado que le permitió seguir como el mejor representante del país y conservar opciones de cara a la ronda definitiva del domingo. Aunque su juego no fue el más preciso desde el tee, Restrepo supo responder en momentos clave para evitar daños mayores.

Las dificultades fueron evidentes a lo largo del recorrido, especialmente por la falta de control en los golpes de salida, lo que lo obligó a salvar varios pares desde posiciones comprometidas. Uno de los momentos más destacados llegó en el hoyo 18, donde un buen approach seguido de un putt oportuno le permitió cerrar la jornada con sensaciones positivas.

“Estoy muy feliz por la ronda de hoy, no tanto por el resultado sino por la forma en la que la luché. Fue una ronda muy desgastante, no le pegué bien desde el tee y este campo requiere siempre pegar buenos tiros. Sin embargo, estoy feliz por la forma en la que resolví estos fallos y seguimos en la pelea” comentó Restrepo tras finalizar su recorrido.

De cara al cierre del torneo, el jugador manizaleño aseguró que buscará cambiar el enfoque. “Para mañana mis expectativas son las mismas, creo que hoy me fijé mucho en el resultado y eso lo cambiaré para mañana. Por momentos la ronda se me iba yendo, empecé a fijarme demasiado en el tablero y esa no es la forma en la que yo juego. Así que lo importante es que pude volver y sigo emocionado para mañana porque todavía queda mucho golf”, agregó.

En cuanto al resto de la delegación colombiana, Santiago Rivas tuvo un cierre complicado que lo relegó en la clasificación. Una bola fuera de límites derivó en un doble bogey que resultó determinante, ya que sin ese error habría permanecido dentro del top 10. Los demás jugadores nacionales que superaron el corte no lograron acercarse a los primeros lugares.

En la cima del campeonato aparece ahora el argentino Segundo Oliva Pinto (-5), quien firmó una brillante tarjeta de 64 golpes para quedarse como líder solitario. A sus 26 años, Oliva Pinto vuelve a confirmar su afinidad con este torneo, en el que nunca ha terminado fuera de los 15 mejores.

A un golpe del líder se ubican el brasileño Eduardo Matarazzo, autor de una ronda de 66, y el argentino Andy Schonbaum, quien perdió el liderato tras cerrar con 72 golpes luego de un doble bogey en el hoyo final.

Así quedaron ubicados los golfistas colombianos tras la tercera ronda del Latin America Amateur Championship 2026, disputada el sábado 17 de enero:

Tomás Restrepo (-2)

T12. Santiago Rivas (+2)

T26. Carlos Ardila (+6)

T26. Emilio Vélez (+6)

T30. Daniel Faccini (+7)





Esta nota se hizo con apoyo de la Inteligencia Artificial. Fue revisada y editada por Daniel Chalela, redactor de Deportes RCN.