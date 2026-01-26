Venezuela vs Chile EN VIVO, 26 de enero: hora y canal Copa América de Futsal

La Copa América de Futsal de 2026 sigue dando de qué hablar en el Estadio COP Arena Oscar Harrison con el Grupo B que abrió la tercera jornada este lunes 26 de enero. Colombia sumó sus primeros tres puntos con una victoria en el último segundo ante su similar de Bolivia que ya parece eliminada después de tres derrotas en el campeonato.

Colombia sigue en busca de clasificar a las semifinales y mucho de eso dependerá del segundo partido de la tercera jornada que será entre Venezuela y Chile. Los venezolanos y los chilenos tienen una chance de oro, aprovechando que, quien gane, se trepa al liderato aprovechando que descansa Brasil.

Venezuela debutó en la segunda fecha de la Copa América tras descansar en la primera jornada. Vencieron a Colombia y ahora esperan dar un nuevo golpe contra su similar de Chile.

Mientras tanto, la selección austral arrancó con una victoria holgada ante Bolivia y en la segunda jornada descansaron. Hasta ahora tendrán otra salida con la necesidad de sumar de a tres para tomar le liderato.

A QUÉ HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO ENTRE VENEZUELA VS CHILE POR LA TERCERA FECHA DE LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL 2026 ESTE LUNES 26 DE ENERO

El partido entre Venezuela y Chile por la tercera jornada de la Copa América de Futsal 2026 arrancará a partir de las 12:30 P.M. en horario de Colombia, 1:30 P.M. en Venezuela y 2:30 P.M. de Chile y Paraguay. Podrá ver el partido por la app del Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE VENEZUELA VS CHILE

Colombia, Ecuador y Perú: 12:30 P.M.

México: 11:30 P.M.

Bolivia y Venezuela: 1:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 2:30 P.M.