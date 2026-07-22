Primeros dos equipos del FPC perjudicados por las nuevas normativas de la IFAB

Hace tres días terminó un Mundial histórico con 48 selecciones por primera ocasión y con tres sedes como Estados Unidos, Canadá y México. Además de ello, se adoptaron las nuevas normativas de la International Football Association Board (IFAB) que busca, en su mayoría, evitar que se pierda tiempo en cambios, en saques de meta y de banda.

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En caso de que los porteros se demoren cinco segundos en los saques de meta, se reanudará el juego con un córner para el equipo rival. Si los jugadores se demoran más de diez segundos en salir del campo de juego para ser sustituidos, el cambio tendrá que esperar un minuto para ingresar, dejando a su club con un jugador menos.

Estas nuevas reglamentaciones que se adoptaron durante el Mundial también llegaron para quedarse en el Fútbol Profesional Colombiano y en la Copa BetPlay, Deportes Tolima y América de Cali fueron los primeros dos perjudicados por las normativas.

TOLIMA PECÓ Y RECIBIÓ EL GOL DE QUINDÍO

Para el Deportes Tolima, el duelo ante Deportes Quindío por la Fase 1B de la Copa BetPlay era una prueba para Sebastián Oliveros que tenía que hacer olvidar a Lucas González con un buen juego y con una victoria en condición de local. Era también el estreno de Miguel Ortega como el nuevo arquero y a Luis ‘Niche’ Sánchez.

Con el partido sin goles, el nerviosismo de Miguel Ortega se hizo notar en medio de un saque de meta. El mexicano se demoró más de cinco segundos para despejar la pelota desde su arco y el juez central, Steven Camargo decretó un tiro de esquina a favor del Deportes Quindío penalizando la demora del ex guardameta de Llaneros.

Después de esa jugada, Quindío ejecutó un córner que fue despejado por la zaga defensiva del Tolima. La jugada continuó con un centro, un rechace malo del cuadro local y ahí llegó Esteban Campos para abrir el marcador. De esa manera, la norma adoptada se aplicó bien, pero los tolimenses sufrieron el primer golpe de estas reglamentaciones.

AMÉRICA DE CALI TAMBIÉN SUFRIÓ POR DEMORA EN UN CAMBIO

Uno de los últimos partidos de la jornada del martes por la Copa BetPlay fue el duelo entre América de Cali contra Real Cartagena. Los escarlatas abrieron el marcador con Rafael Carrascal en la primera parte y en el complemento aumentaron la ventaja por medio de Yeison Guzmán.

Infortunadamente, en una torpeza del debutante Luis Quiñones, América se quedó con diez jugadores y ahí se metieron atrás por obvias razones mientras que Real Cartagena estuvo a nada de acercarse al resultado que le dio la mano al cuadro escarlata.

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Real Cartagena logró poner el descuento en una jugada que David González no entendió, pero fue bien aplicada por las nuevas normativas. Antes del gol, Rafael Carrascal y Jhon Murillo fueron sustituidos por Tilman Palacios y Yani Quintero. Sin embargo, Carrascal se demoró en salir del campo de juego más de diez segundos.

El nuevo reglamento dejó al América con nueve jugadores, pues Yani Quintero tuvo que esperar afuera por un minuto para poder ingresar al terreno de juego y debutar de manera oficial con el elenco vallecaucano. Fue en ese momento cuando Real Cartagena descontó gracias a Mauro Manotas.

Tanto Tolima, como el América de Cali sufrieron por la normativa adoptada tras el Mundial. Seguramente no serán los únicos en esto, pues apenas se están acomodando a estas reglamentaciones.