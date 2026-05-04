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Copa Betplay

Así quedó la fase de grupos y el cuadro final de la Copa BetPlay

Los eliminados del Torneo y la Liga seguirán en competencia.
Carlos Cañas
Copa BetPlay.
Copa BetPlay. // @MillosFCoficial/DIM_Oficial

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer el formato de la fase de grupos de la Copa BetPlay 2026, el certamen que reúne a todos los equipos de la primera división con los de la segunda categoría.

Primero, los eliminados de las finales de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay (los que no lograron clasificar) se tendrán que medir en una fase de grupos. Serán cuatro zonas y cada una de ellas contará con cinco equipos.

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Los clasificados irán a octavos

Luego, los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la instancia de los octavos de final, en la cual ya están instalados los clubes que se metieron en la ronda definitiva de la primera y segunda división.

Se espera que la fase de grupos de la Copa BetPlay esté entretenida de inicio a fin. Lo mismo se aguarda de las rondas finales del certamen. Los equipos grandes de primera división son favoritos al título, aunque no se descarta una sorpresa.

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Así quedó la fase de grupos de la Copa BetPlay

Grupo A:

  • Deportivo Cali
  • Atlético Bucaramanga
  • Alianza FC
  • Boca Juniors de Cali
  • Real Santander

Grupo B

  • Millonarios FC
  • Llaneros FC
  • Boyacá Chicó
  • Patriotas
  • Atlético de Cali

Grupo C

  • Dim
  • Fortaleza
  • Cúcuta Deportivo
  • Orsomarso
  • Itagüí Leones

Grupo D

  • Águilas Doradas
  • Jaguares de Córdoba
  • Deportivo Pereira
  • Independiente Yumbo
  • Real Cundinamarca
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Así serán los cruces del cuadro final

  • Internacional de Bogotá vs. Internacional de Palmira (vs. D2)
  • Deportes Tolima vs. Deportes Quindío (vs. B2)
  • América de Cali vs. Real Cartagena (vs. D1)
  • Junior de Barranquilla vs. Barranquilla FC (vs. B1)
  • Atlético Nacional vs. Tigres (vs. A1)
  • Deportivo Pasto vs. Bogotá FC (vs. C1)
  • Once Caldas vs. Envigado (vs. A2)
  • Santa Fe vs. Unión Magdalena (vs. C2)

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