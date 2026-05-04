Así quedó la fase de grupos y el cuadro final de la Copa BetPlay

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer el formato de la fase de grupos de la Copa BetPlay 2026, el certamen que reúne a todos los equipos de la primera división con los de la segunda categoría.
Primero, los eliminados de las finales de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay (los que no lograron clasificar) se tendrán que medir en una fase de grupos. Serán cuatro zonas y cada una de ellas contará con cinco equipos.
Los clasificados irán a octavos
Luego, los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la instancia de los octavos de final, en la cual ya están instalados los clubes que se metieron en la ronda definitiva de la primera y segunda división.
Se espera que la fase de grupos de la Copa BetPlay esté entretenida de inicio a fin. Lo mismo se aguarda de las rondas finales del certamen. Los equipos grandes de primera división son favoritos al título, aunque no se descarta una sorpresa.
Así quedó la fase de grupos de la Copa BetPlay
Grupo A:
- Deportivo Cali
- Atlético Bucaramanga
- Alianza FC
- Boca Juniors de Cali
- Real Santander
Grupo B
- Millonarios FC
- Llaneros FC
- Boyacá Chicó
- Patriotas
- Atlético de Cali
Grupo C
- Dim
- Fortaleza
- Cúcuta Deportivo
- Orsomarso
- Itagüí Leones
Grupo D
- Águilas Doradas
- Jaguares de Córdoba
- Deportivo Pereira
- Independiente Yumbo
- Real Cundinamarca
Así serán los cruces del cuadro final
- Internacional de Bogotá vs. Internacional de Palmira (vs. D2)
- Deportes Tolima vs. Deportes Quindío (vs. B2)
- América de Cali vs. Real Cartagena (vs. D1)
- Junior de Barranquilla vs. Barranquilla FC (vs. B1)
- Atlético Nacional vs. Tigres (vs. A1)
- Deportivo Pasto vs. Bogotá FC (vs. C1)
- Once Caldas vs. Envigado (vs. A2)
- Santa Fe vs. Unión Magdalena (vs. C2)