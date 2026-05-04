Así quedó la fase de grupos y el cuadro final de la Copa BetPlay

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer el formato de la fase de grupos de la Copa BetPlay 2026, el certamen que reúne a todos los equipos de la primera división con los de la segunda categoría.



Primero, los eliminados de las finales de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay (los que no lograron clasificar) se tendrán que medir en una fase de grupos. Serán cuatro zonas y cada una de ellas contará con cinco equipos.

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Los clasificados irán a octavos

Luego, los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la instancia de los octavos de final, en la cual ya están instalados los clubes que se metieron en la ronda definitiva de la primera y segunda división.



Se espera que la fase de grupos de la Copa BetPlay esté entretenida de inicio a fin. Lo mismo se aguarda de las rondas finales del certamen. Los equipos grandes de primera división son favoritos al título, aunque no se descarta una sorpresa.

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Así quedó la fase de grupos de la Copa BetPlay

Grupo A:

Deportivo Cali

Atlético Bucaramanga

Alianza FC

Boca Juniors de Cali

Real Santander

Grupo B

Millonarios FC

Llaneros FC

Boyacá Chicó

Patriotas

Atlético de Cali

Grupo C

Dim

Fortaleza

Cúcuta Deportivo

Orsomarso

Itagüí Leones

Grupo D

Águilas Doradas

Jaguares de Córdoba

Deportivo Pereira

Independiente Yumbo

Real Cundinamarca

Así serán los cruces del cuadro final