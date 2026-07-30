Barranquilla dio el golpe y sacó a Junior de la Copa BetPlay

Barranquilla FC escribió una de las mayores sorpresas de la Copa BetPlay al eliminar a Junior en el estadio Romelio Martínez. Tras igualar 3-3 en la vuelta y 5-5 en el marcador global, el equipo de la segunda división se impuso 5-3 en la definición por penaltis para avanzar a los octavos de final.

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Resumen de Barranquilla vs Junior - Copa BetPlay

El partido comenzó con emociones desde muy temprano. Apenas a los dos minutos, Sebastián Borja adelantó a Barranquilla, pero la reacción rojiblanca no tardó y, al 10', Yeison Suárez igualó el marcador.

Junior tomó ventaja al minuto 25 gracias a un penalti convertido por Guillermo Paiva, en una acción que dejó dudas sobre si la infracción ocurrió dentro o fuera del área.

En el segundo tiempo, Barranquilla volvió a meterse en el partido. Jhon Cortéz empató al 62' y, siete minutos después, Jhoyner Lozano marcó el 3-2 que volvía a poner contra las cuerdas al conjunto tiburón.

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Cuando parecía consumarse la eliminación, Junior encontró un nuevo penalti a su favor al minuto 87. Luis Fernando Muriel asumió la responsabilidad y convirtió el 3-3 para forzar la definición desde los doce pasos.

En dos goles de Barranquilla hubo fuera de lugar

El encuentro también estuvo marcado por la polémica, ya que el primer y el tercer gol de Barranquilla fueron convertidos en fuera de lugar, pero la ausencia del VAR impidió corregir ambas decisiones arbitrales.

En la tanda de penaltis llegó el momento decisivo. El arquero de Barranquilla detuvo el cobro de Edwin Herrera y encaminó el triunfo 5-3 que selló la histórica clasificación del equipo barranquillero.

Próximo rival de Barranquilla en Copa BetPlay 2026

Con este resultado, Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay, mientras que Barranquilla FC enfrentará a Millonarios en los octavos de final. La serie comenzará en Bogotá y se definirá en la capital del Atlántico.