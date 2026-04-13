Dimayor definió el formato de la Copa BetPlay 2026

Dimayor definió el formato de competencia para la Copa BetPlay 2026, certamen que reunirá a los 36 equipos del fútbol profesional colombiano en una estructura renovada que combina fase de grupos y llaves de eliminación directa.

El torneo estará dividido en varias etapas: Fase 1A, Fase 1B, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final, lo que permitirá una competencia escalonada en la que se irán integrando los equipos según su rendimiento en los torneos del primer semestre.

Fase 1A de Copa BetPlay

La Fase 1A contará con la participación de 20 clubes. Allí estarán los 12 equipos que no logren clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-I, junto con los 8 que queden por fuera de la misma instancia en el Torneo BetPlay del primer semestre.

Esta fase se disputará en formato de grupos, con cuatro zonas de cinco equipos cada una. Los clubes serán distribuidos de acuerdo con su posición en la tabla del todos contra todos de Liga y Torneo, conformando así los grupos A, B, C y D con equipos de ambas categorías.

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Así se conformarán los grupos de Copa BetPlay

En el grupo A estarán los ubicados en las posiciones Liga 9, 13 y 17, junto con Torneo 12 y 16; el grupo B lo integrarán Liga 10, 14 y 18, más Torneo 11 y 15; el grupo C tendrá a Liga 11, 15 y 19, con Torneo 10 y 14; y el grupo D reunirá a Liga 12, 16 y 20, junto con Torneo 9 y 13.

Tras cinco fechas en esta fase de grupos, avanzarán a los octavos de final los dos mejores equipos de cada zona, completando así un total de ocho clasificados provenientes de la Fase 1A.

Así serán los cruces de fase 1B de Copa BetPlay 2026

Por su parte, la Fase 1B estará integrada por 16 equipos: los ocho que disputen los cuadrangulares de la Liga BetPlay y los ocho que jueguen la fase semifinal del Torneo BetPlay. En esta instancia se jugarán llaves de ida y vuelta, con una particularidad: los clubes del Torneo cerrarán como locales.

Los cruces estarán determinados por el rendimiento en sus respectivos campeonatos, enfrentando posiciones cruzadas entre Liga y Torneo, como el 8° de Liga ante el 1° del Torneo, el 7° ante el 2°, el 6° contra el 3°, el 5° versus el 4°,y así sucesivamente hasta completar las ocho llaves. Los ganadores avanzarán a los octavos de final.

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A partir de allí, la Copa BetPlay 2026 entrará en su fase definitiva. Los octavos de final reunirán a los ocho clasificados de la Fase 1A y los ocho vencedores de la Fase 1B, dando paso luego a cuartos, semifinales y la final, que definirá al campeón del torneo en un formato de eliminación directa.

De esta manera, la Dimayor apuesta por un sistema que le da protagonismo tanto a los equipos de primera como de segunda división, manteniendo la competitividad a lo largo de toda la temporada y abriendo la puerta a sorpresas en uno de los tres torneos profesionales del calendario colombiano.