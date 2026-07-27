Copa BetPlay 2026: programación fase 1B - vuelta

Durante la última semana de julio se disputarán los partidos de vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay, la cual enfrenta a equipos que accedieron a playoffs de Liga contra los que avanzaron a cuadrangulares del Torneo en el primer semestre del año.
Siete de los ocho partidos de la ida se disputaron entre el martes y miércoles de la semana anterior, arrojando los siguientes resultados:
Nacional 2-0 Tigres
Internacional de Bogotá 1-0 Internacional de Palmira
Tolima 2-1 Quindío
Once Caldas 3-0 Envigado
Pasto 0-1 Bogotá
América 2-1 Real Cartagena
Junior 2-2 Barranquilla
Partidos, fechas y horarios de la fase 1B de la Copa BetPlay
Martes 28 de julio
Deportes Quindío vs Deportes Tolima
6:15 p. m.
Estadio Centenario
Bogotá vs Deportivo Pasto
7:00 p. m.
Estadio Olaya Herrera
Tigres vs Atlético Nacional
8:30 p. m.
Estadio El Campín
Miércoles 29 de julio
Barranquilla vs Junior
5:30 p. m.
Estadio Romelio Martínez
Internacional de Palmira vs Internacional de Bogotá
7:00 p. m.
Estadio Francisco Rivera
Real Cartagena vs América de Cali
8:00 p. m.
Estadio Jaime Morón
Jueves 30 de julio
Envigado vs Once Caldas
3:30 p. m.
Polideportivo Sur
Sin fecha definida está la serie Unión Magdalena vs Santa Fe, tanto para el juego de ida en Bogotá como el de vuelta en Santa Marta. Su programación dependerá de si el rojo sigue avanzando en Copa Sudamericana.