Copa BetPlay 2026: programación fase 1B - vuelta

Durante la última semana de julio se disputarán los partidos de vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay, la cual enfrenta a equipos que accedieron a playoffs de Liga contra los que avanzaron a cuadrangulares del Torneo en el primer semestre del año.

Lea también Convocatoria final de la Selección Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Siete de los ocho partidos de la ida se disputaron entre el martes y miércoles de la semana anterior, arrojando los siguientes resultados:

Nacional 2-0 Tigres

Internacional de Bogotá 1-0 Internacional de Palmira

Tolima 2-1 Quindío

Once Caldas 3-0 Envigado

Pasto 0-1 Bogotá

América 2-1 Real Cartagena

Junior 2-2 Barranquilla

Lea también Equipo de la Liga BetPlay no tiene estadio y realizó nueva solicitud a la Dimayor

Partidos, fechas y horarios de la fase 1B de la Copa BetPlay

Martes 28 de julio

Deportes Quindío vs Deportes Tolima

6:15 p. m.

Estadio Centenario

Bogotá vs Deportivo Pasto

7:00 p. m.

Estadio Olaya Herrera

Tigres vs Atlético Nacional

8:30 p. m.

Estadio El Campín

Miércoles 29 de julio

Barranquilla vs Junior

5:30 p. m.

Estadio Romelio Martínez

Internacional de Palmira vs Internacional de Bogotá

7:00 p. m.

Estadio Francisco Rivera

Real Cartagena vs América de Cali

8:00 p. m.

Estadio Jaime Morón

Lea también Habría consenso en la Liga BetPlay: así sería la nueva repartición de dinero por derechos de TV

Jueves 30 de julio

Envigado vs Once Caldas

3:30 p. m.

Polideportivo Sur

Sin fecha definida está la serie Unión Magdalena vs Santa Fe, tanto para el juego de ida en Bogotá como el de vuelta en Santa Marta. Su programación dependerá de si el rojo sigue avanzando en Copa Sudamericana.