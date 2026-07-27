Copa BetPlay: árbitros confirmados para los partidos de vuelta de la fase 1B

Dimayor y la Comisión Arbitral dieron a conocer los árbitros para los partidos de vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay, que se disputarán entre martes 28 y miércoles 29 de julio. Los juegos no contarán con servicio de VAR.

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El primer duelo será Deportes Quindío vs. Deportes Tolima, en el estadio Centenario, con Ricardo Pabón, de Santander, como árbitro central. Lo acompañarán Iván Ballesta, de Cundinamarca; Arbís Acosta, de La Guajira; y Brayan Liévano, de Quindío, como cuarto juez.

Bogotá FC vs. Deportivo Pasto tendrá a Luis Matorel, de Bolívar, como encargado de impartir justicia. María Blanco, de Boyacá; Fabián Hernández, de Huila; y Stivenson Celeita, de Bogotá, completan la cuarteta arbitral para el duelo en el Olaya Herrera.

Árbitro para Tigres vs Nacional

La serie Tigres FC vs. Atlético Nacional será dirigida por Sebastián Toro, de Caldas. En las líneas estarán Mayra Sánchez y Fernando Castellanos, ambos del Valle, mientras que Juan Holguín, de Bogotá, será el cuarto árbitro en el estadio El Campín.

Barranquilla FC vs. Junior FC contará con Ferney Trujillo, de Casanare, como juez central. Jenny Torre, de Bogotá; Eliécer Jiménez, de Magdalena; y Geneyer Cardona, de Atlántico, integran el grupo arbitral para el clásico atlanticense.

Internacional FC de Palmira vs. Internacional de Bogotá tendrá como árbitro a Ferney Ossa, de Antioquia. Jeefry Herrera, de Atlántico; Juan Giraldo, de Caldas; y Deivy Guetio, del Valle, serán los encargados de asistir en el estadio Francisco Rivera.

Real Cartagena vs. América de Cali será dirigido por José Bautista, de Tolima. Robinson Medina, de Risaralda; Diego Moscoso, de Bogotá; y Juan Hernández, de Bolívar, acompañarán el compromiso en el estadio Jaime Morón.

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Envigado FC vs. Once Caldas DAF tendrá a Steven Camargo, de Bogotá, como árbitro principal. Richard Ortiz, de Quindío; Jesús Chima, de Córdoba; y Juan Jiménez, de Antioquia, completan la designación para el juego en Polideportivo Sur.

La única serie sin fecha definida es Unión Magdalena vs. Santa Fe, tanto para la ida en Bogotá como para la vuelta en Santa Marta. Su programación dependerá de si el equipo rojo sigue avanzando en la Copa Sudamericana, por lo que esa eliminatoria queda pendiente mientras se define su futuro en el plano internacional.