David González mandó a los palcos a su fichaje estrella

Regresó de manera oficial el Fútbol Profesional Colombiano con los compromisos correspondientes a la Fase 1B de la Copa Betplay, en donde América de Cali fue uno de los protagonistas aunque sufrió para poder llevarse la victoria en su propia casa.

El Estadio Pascual Guerrero fue testigo de una sufrida victoria por parte de la 'mechita' frente a Real Cartagena por el duelo de ida en Copa Betplay, pero no solo esto, sino que también le abrió las puertas al nuevo fichaje estrella, Edson Tortolero, delantero de la Selección de Venezuela que está en Cali que ya fue contratado, pero vio el primer partido desde el palco.

América no convocó delantero estrella

América de Cali volvió al ruedo en el FPC tras una exitosa pretemporada en donde David González tuvo tiempo suficiente de trabajar en una nueva idea de juego que al parecer le está funcionando, pero también en la reestructuración de la plantilla de jugadores.

El estratega antioqueño se despidió de manera anticipada de la Liga Betplay de apertura y de la Copa Sudamericana, por lo que el tiempo de preparación fue más y el trabajo con la mesa directiva para contratar jugadores fue más intenso, en especial tomando en cuenta que deben corregir lo ocurrido en los primeros meses de la temporada.

Para ello, una de las prioridades era la zona ofensiva, la cual ahora es integrada por Luis Quiñones y muy pronto por otro extremo, pero de nivel de selección nacional, Edson Tortolero, quien ya tiene todo listo y es nuevo jugador de la 'mecha'.

El extremo de 28 años llegó a la ciudad de Cali ultimando detalles para su contratación. Ya se realizó los respectivos exámenes médicos, firmó contrato, pero no fue convocado para disputar el primer partido de en el Estadio Pascual Guerrero para el duelo entre América vs Real Cartagena.

¿Cómo le fue a Edson Tortolero con Carabobo?

Tortolero llegó a representar la camiseta de Tortolero desde la temporada 2023 tras un extenso paso por Táchira. Desde entonces ha conseguido disputar 165 partidos, más de 9.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales re reportó con 35 gritos de gol y 9 asistencias.

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Próximo partido de América

El siguiente encuentro del conjunto 'escarlata' será en su regreso a la Liga Betplay, jugando en condición de visitante, en el Estadio de Techo, frente a Internacional de Bogotá. Este enfrentamiento se llevará a cabo el domingo 26 de julio sobre las 14:00 hora Colombia.