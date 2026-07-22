David González pidió tecnología en la Copa BetPlay tras la expulsión a Luis Quiñones: "No era"

Arrancaron las emociones de los torneos del Fútbol Profesional Colombiano con un vibrante encuentro de la Copa BetPlay entre el América de Cali contra Real Cartagena en el Estadio Pascual Guerrero. Los escarlatas, que le dieron continuidad al proceso de David González superaron a los cartageneros con un 2-1.

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A lo largo de los 90 minutos, América tuvo las mejores oportunidades y logró anotar en dos ocasiones. Se complicaron sobre el final, pero el entrenador dejó claro que la roja para Luis Quiñones no era y que este torneo debe contar con el apoyo de la tecnología para revertir estas decisiones.

Real Cartagena le puso la cosa complicada a América sobre el final cuando llegó la roja de Luis Quiñones y con el descuento estuvo cerca de anotar el empate para dejar mucho más abierta la serie para definir en condición de local con una igualdad a dos goles.

LA EXPULSIÓN QUE PARA DAVID GONZÁLEZ NO FUE

En una jugada puntual cuando el partido ya iba 2-0 a favor del América de Cali, Luis Quiñones que debutaba de manera oficial y que anteriormente había dado una asistencia para el segundo tanto de Yeison Guzmán, el extremo salió expulsado en un forcejeo y un movimiento en el que intentó golpear a un rival. No tocó a su colega y recibió una roja insólita.

David González explicó que, “el partido digamos que después de los cinco primeros minutos, nos ajustamos un poco a lo que el rival pretendía, esos primeros minutos ellos salieron a tener un poco el control y ya una vez nosotros nos montamos en el partido, fuimos muy superiores, tuvimos la oportunidad de habernos ido adelante en el marcador y por varios goles antes de que llegara la jugada de la expulsión de Luis, que por cierto viéndolo en las imágenes y en las cámaras no era expulsión”.

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Posteriormente, indicó que estos partidos deberían tener VAR, “se nos termina complicando un partido, que es una llave de 180 minutos, que, de haber tenido la tecnología, que debería estar en todos los torneos profesionales, podíamos irnos con el 2-0 que ya estaba o 3 y hasta más y así afrontar esa llave en Cartagena de una manera distinta”.

EL PARTIDO DE LUIS QUIÑONES ANTES DE LA EXPULSIÓN

Sin duda alguna, ese tema de la tarjeta roja complicó bastante al América y a un Luis Quiñones que salió del campo afectado y pidiendo excusas en su primer partido oficial con el cuadro escarlata. Antes de la expulsión, el partido del extremo ex Pumas fue muy positivo.

De hecho, David destacó el partido que disputó Luis Quiñones que llegó como nuevo jugador en el América, “el partido de Luis es un buen partido, manchado por lo que ya todos conocen... Por ahora es muy positivo lo de los muchachos que han llegado, han llegado a aportar, tratar de cada puesto esté disputado y en cada puesto se pueda manejar cargas y minutos y que el equipo no se resienta”.

AMÉRICA SALIÓ PERJUDICADO POR LA NUEVA NORMATIVA

América se quedó con diez jugadores y ahí se metieron atrás por obvias razones mientras que Real Cartagena estuvo a nada de acercarse al resultado que le dio la mano al cuadro escarlata.

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Real Cartagena logró poner el descuento en una jugada que David González no entendió, pero fue bien aplicada por las nuevas normativas. Antes del gol, Rafael Carrascal y Jhon Murillo fueron sustituidos por Tilman Palacios y Yani Quintero. Sin embargo, Carrascal se demoró en salir del campo de juego más de diez segundos.

El nuevo reglamento dejó al América con nueve jugadores, pues Yani Quintero tuvo que esperar afuera por un minuto para poder ingresar al terreno de juego y debutar de manera oficial con el elenco vallecaucano. Fue en ese momento cuando Real Cartagena descontó gracias a Mauro Manotas.