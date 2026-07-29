Franco Armani regresó como leyenda: ingresó vs Tigres y así le fue en Copa BetPlay

Tuvieron que pasar nueve años para que Franco Armani volviera a vestirse con la camiseta verdolaga para defender el arco de Atlético Nacional. El argentino llegó en 2010 a Medellín a competir nada más ni nada menos que con Gastón Pezzutti. Armani se quedó posteriormente con la posición y se metió a los libros de historia.

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Franco Armani logró ganar seis Liga BetPlay, dos Superligas, tres Copa BetPlay, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. 13 títulos y con las ganas de seguir ganando trofeos ahora con su regreso a la institución tras ganarlo todo con River Plate.

Nacional confirmó la vuelta de Franco Armani para este segundo semestre y fue presentado en el duelo amistoso ante Deportivo Táchira que perdió el cuadro antioqueño con un resultado 1-2. En ese partido no atajó, dado que recién había llegado a la institución.

EL DEBUT DE FRANCO ARMANI CON NACIONAL

Un debut atípico para Franco Armani entrando en el segundo tiempo en la vuelta de la Copa BetPlay contra Tigres en condición de visitante. Luis Marquínez fue el titular y dejó su lugar para el ingreso del argentino en el Estadio El Campín por temas de taquilla.

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Como era de esperarse en un escenario deportivo completamente lleno con hinchas de Nacional, apenas entró Franco Armani los aplausos cayeron de las gradas para recibir a una leyenda que volvía a sumar minutos con el equipo de sus amores. Además, tuvo una destacada participación.

Después de nueve años, Franco Armani volvió a atajar en Colombia defendiendo los colores de Nacional. El ex River Plate respondió a los aplausos y a la euforia con un saludo y con un cariñoso gesto demostrando su agradecimiento con el equipo.

FRANCO ARMANI FUE EXIGIDO

Con un resultado que ya favorecía a Nacional con goles de Juan Manuel Zapata y de Alfredo Morelos, Franco Armani tuvo que atajar algunos balones por los intentos de Tigres en tocar el arco rival y en apretar el marcador que ya era abultado con un 0-4 en el marcador global.

Franco Armani tuvo que cortar dos centros, uno de ellos que solventó con facilidad atrapando la pelota, y otro que manoteó, además de un remate de larga distancia de Orles Aragón que tuvo que volar para meter la mano y despejar al tiro de esquina a favor de Tigres.

Tigres no tuvo muchas opciones para descontar y fue una noche tranquila para el estreno de Franco Armani. Una leyenda que sigue dando de qué hablar con su regreso y que fue recibido por un Estadio El Campín lleno con aficionados de Nacional.