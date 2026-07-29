Primer 'palo' en la Copa BetPlay: inesperada y polémica eliminación

Sin duda alguna, en la Copa BetPlay se pueden presentar grandes sorpresas por el sistema del campeonato, por algunas prioridades distintas por parte de los clubes de la Liga BetPlay y el envión anímico de los equipos del ascenso en busca de competir de tú a tú.

En esta Fase 1B en la que están los equipos que clasificaron a las fases finales en el semestre pasado, Deportes Tolima tuvo que medirse con Deportes Quindío en un vibrante partido que hace varios años era un clásico del Fútbol Colombiano. Los quindianos buscan sellar el ascenso en este segundo torneo, mientras que los tolimenses esperan llegar a fases finales y meterse nuevamente a una final.

La tensión del partido fue más en los 90 minutos en un partido en el que las polémicas también dieron de qué hablar por una expulsión tempranera de Miguel Ortega, arquero del Tolima, una torpeza de Jorge Cabezas Hurtado que fue también roja y un penal polémico.

DEPORTES QUINDÍO PROTAGONIZÓ LA PRIMERA SORPRESA DE LA COPA BETPLAY

El primer partido entre Deportes Tolima vs Deportes Quindío terminó en victoria para los tolimenses en condición de local. El Manuel Murillo Toro recibió a Sebastián Oliveros y respondieron con triunfo 2-1. Una serie que todavía estaba viva para la clasificación a los octavos de final.

Sin embargo, el plan no fue el ideal para Sebastián Oliveros que en tres minutos tuvo que recomponer por la roja a Miguel Ortega. Ingresó Gali Balanta por Santiago Joven. Edwar López marcó el gol del Tolima que daba tranquilidad pese a la expulsión del guardameta.

En el segundo tiempo, Jorge Cabezas Hurtado vio la roja por una cachetada en medio de un saque de banda. José Lloreda empató las acciones y al último segundo hubo un penal inexistente por una supuesta mano del zaguero central tolimense, cuando el balón tocó fue la extremidad del delantero del Quindío. Lloreda volvió a anotar para llevar el juego a los penales.

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Para definir al clasificado, los penales fueron el camino para decidir quién tendría el derecho de jugar los octavos de final. Desde ese mismo punto, Quindío empató la serie y ganó el juego con un resultado de 4-2. La suerte no estuvo con la visita y el Tolima, uno de los candidatos habituales para ganar el título de la Liga BetPlay quedó eliminado.

Un ‘palo’ inesperado, especialmente por cómo se dio el primer partido con la capacidad de remontarlo. Además, un penal que no existió, en un juego que no tiene VAR dictó la sentencia en Deportes Tolima que quedó sorprendido y que tuvo que definir todo en los penales.

¿CONTRA QUIÉN JUGARÁ DEPORTES QUINDÍO EN OCTAVOS DE FINAL?

Con esta clasificación del Deportes Quindío, el cuadro de la ciudad de Armenia ya tiene rival definido en la siguiente instancia que será uno de los clubes que participó en la Fase 1A, es decir, uno de los eliminados del primer semestre del Torneo BetPlay o de la Liga BetPlay.

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Bajo ese panorama, la suerte emparejó al Deportes Quindío con Llaneros FC que participó en la fase de grupos en la zona B contra Atlético FC, Millonarios, Patriotas y Boyacá Chicó.

En esa fase de grupos, Llaneros logró sumar nueve puntos después de superar a Atlético, perder contra Millonarios, vencer a Patriotas y a Boyacá Chicó. Habrá que esperar las fechas definitivas para el duelo entre el equipo de Villavicencio y el Deportes Quindío, al igual que las localías de la serie.