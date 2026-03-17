El debut de James dejó más dudas que certezas "Es difícil esperar mucho"

El estreno de James Rodríguez en la Major League Soccer no fue el esperado. El colombiano tuvo sus primeros minutos con Minnesota United en una dura derrota 6-0 frente a Vancouver Whitecaps, un resultado que ha generado críticas y muchas preguntas en la prensa estadounidense.

Un debut en un contexto complicado

El mediocampista cucuteño, de 34 años, ingresó al minuto 63 cuando el partido ya estaba prácticamente definido. Con el marcador en contra y pocas opciones de influir, James apenas pudo mostrar destellos en un equipo superado de principio a fin.

Además, llegaba con falta de ritmo: no jugaba desde noviembre y acumulaba 117 días de inactividad, lo que se notó en su rendimiento dentro del campo.

En el rival, curiosamente, milita su excompañero en el Bayern, Thomas Müller, quien sí fue parte de un equipo que dominó completamente el encuentro.

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Críticas al técnico y al manejo del debut

En programas como Morning Footy de CBS, varios analistas cuestionaron la decisión del entrenador Cameron Knowles de darle minutos en un contexto tan adverso.

Algunos panelistas consideraron que no era el escenario ideal para el debut de una figura como James, ya que el partido estaba resuelto y poco podía aportar para cambiar la historia.

También se planteó que los minutos podrían haber estado pactados previamente, como parte de un plan progresivo para que el colombiano recupere ritmo competitivo tras su inactividad.

Pocas expectativas alrededor de James

Más allá del debut, el rendimiento del ‘10’ genera escepticismo. Analistas en Estados Unidos señalan que, debido a su irregularidad en los últimos años, “es difícil esperar mucho” de James en el corto plazo.

Eso sí, reconocen que la MLS puede favorecer a un jugador de sus características: creativo, con visión y capacidad para marcar diferencias en ataque, en una liga que no exige tanto en defensa a este tipo de futbolistas.

Sin embargo, hay otro factor que añade incertidumbre: su contrato con Minnesota United es de corta duración, solo por los primeros meses de la temporada y hasta el Mundial.

Lo que viene para el colombiano

James tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos el próximo partido ante Seattle Sounders, antes de unirse a la Selección Colombia para la fecha FIFA.

El reto será recuperar su mejor nivel en poco tiempo y demostrar que todavía puede ser determinante, tanto en su club como en el camino hacia el Mundial.