EN VIVO Junior vs Barranquilla FC | Copa BetPlay

Después de la Copa del Mundo 2026, las emociones de la Liga BetPlay, Torneo BetPlay y Copa BetPlay siguen dando de qué hablar. Por la Copa, Junior se mide nada más ni nada menos que al Barranquilla FC, un club que conocen a la perfección, dado que varios de los jugadores canteranos empiezan en el conjunto del Torneo y, tarde o temprano pueden dar el salto al equipo ‘Tiburón’.

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Junior de Barranquilla llegó a esta Fase 1B de la Copa BetPlay al sellar la clasificación para las fases definitivas de la Liga en el primer semestre. Posteriormente quedaron campeones por segunda ocasión consecutiva. La consigna de Alfredo Arias será buscar el tricampeonato en este 2026-II sin descuidar la Copa.

Haber clasificado a las fases finales de la Liga BetPlay 2026-I fue significativo para ahorrarse la necesidad de jugar la primera instancia de grupos. Barranquilla también clasificó en el Torneo BetPlay y tampoco tuvo que encarar la fase preliminar de este certamen que combina a clubes de ambas categorías.

Para este mercado de fichajes, Junior se armó con Pablo Ortiz, defensor central que llega desde Europa y Francisco Fydriszewski que llega procedente del Deportivo Independiente Medellín. Alfredo Arias dejó claro que no buscarían otros jugadores, más allá de solo confirmar a dos fichajes, y ninguno de ellos rutilantes como está acostumbrado el club.

Mientras que, Barranquilla no pudo sellar la clasificación a la final después de jugar las fases finales del Torneo BetPlay. Así como Junior se ahorraron la primera instancia de la Copa y entraron en esta 1B. La suerte los emparejó en un clásico barranquillero.

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El equipo que pase esta serie de la Fase 1B sellará la clasificación para los octavos de final. Millonarios, que afrontó la primera instancia por la eliminación del primer semestre será el rival de Junior o del Barranquilla.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER JUNIOR VS BARRANQUILLA POR LA FASE 1B DE COPA BETPLAY ESTE MIÉRCOLES 22 DE JULIO

El partido entre Junior vs Barranquilla FC que se disputará en el Estadio Romelio Martínez arrancará a partir de las 7:30 de la noche en horario de Colombia. El juego se podrá ver por Win Sports y Win Sports +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO JUNIOR VS BARRANQUILLA

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.