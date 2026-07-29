Experto salta por inaudito penal que pitaron en el Quindío vs. Tolima

Deportes Quindío, el martes 28 de julio, dio el golpe sobre la mesa y eliminó, desde la tanda de penales, al Deportes Tolima en la Copa BetPlay Dimayor, torneo que reúne a los clubes de la primera con los de segunda división.



Pero la clasificación del Deportes Quindío se dio tras una tremenda polémica arbitral. En los 90 minutos, al equipo quindiano le pitaron a favor un penal que no existió. El juez central sancionó una mano dentro del área, pero la misma no fue del equipo que defendía, sino del que atacaba.

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Un penal que no fue

Tras lo sucedido y la eliminación del Deportes Tolima, muchas personas se han pronunciado. Expertos arbitrales, incluso, han saltado sobre lo sucedido, que configura, para muchos, una injusticia en el FPC.

“Tremendo lío se le armó al árbitro Ricardo Pabón. Pitó penal en la última del partido para Quindío por una supuesta mano… mano que hubo, pero mano EN ATAQUE. En Copa no hay VAR, así que el árbitro tiene que comerse el error. Se le confundió la vista. ¡No hay penal!”, dijo Andrés Grimaldos, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Lo que dicen los expertos

Los hinchas del Deportes Tolima, que es dirigido por Sebastián Oliveros, están muy inconformes, como era de esperarse, por lo que aconteció en la Copa BetPlay Dimayor de este 2026.

“En Tolima-Quindío de Copa, el árbitro Ricardo Pabón pitó un penal al Quindío por una mano que cometió el atacante. Como no hay VAR, no se pudo corregir el error. Lo grave es que después de esto el Tolima fue eliminado. Si con Machado llovía, con Restrepo no escampa”, añadió, por su parte, José Borda.

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¿Qué decisiones se tomarán?

Se espera una queja formal del Deportes Tolima. Habrá que esperar a que la misma se haga oficial. También, los hinchas del conjunto pijao aguardan por un pronunciamiento de la Dimayor.









