Fabián Bustos podría ser sancionado tras polémica declaración en Copa Betplay

Millonarios y Fabián Bustos vuelven a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano tras un polémico debut en la Copa Betplay jugando frente a Llaneros.

El cuadro 'embajador' sufrió para llevarse los primeros tres puntos de la fase de grupos de la copa, ya que consiguió el tanto de la victoria justo en el cierre gracias a Leo Castro. Sin embargo, esta no sería la única noticia que le está dando la vuelta al FPC, sino también las declaraciones de Fabián Bustos.

Fabián Bustos descontento con Dimayor por no poder usar El Campín

Millonarios FC comenzó con pie derecho su camino en la Copa Betplay 2026 luego de vencer 1-0 a Llaneros FC en el estadio Metropolitano de Techo, resultado que le permitió ascender en la tabla del Grupo B y meterse de lleno en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

Sin embargo, el panorama no fue tan favorecedor, ya que sufrieron para abrir el marcador, pero también se vieron afectados en cuanto al tema del estadio, ya que no auspiciaron como locales en el El Campín, como es habitual.

Este aspecto fue bastante negativo para Fabián Bustos y lo recriminó con creces a Dimayor en la rueda de prensa, ya que confesó que no se sentían cómodos en este escenario.

"Hay un montón de cosas que no corresponden o que me parece a mí que no tendrían que ser así. No sé por qué no jugamos en El Campín, donde nos sentimos cómodos, hemos sacado el 80 % de los puntos de local desde que llegamos".

La clasificación parcial del grupo quedó con Llaneros primero con tres puntos y diferencia de gol de +2, seguido por Millonarios con tres unidades y diferencia de +1. Más atrás aparecen Patriotas Boyacá con dos puntos, Boyacá Chicó con uno y Atlético FC también con una unidad.

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Millonarios: Tabla de posiciones del Grupo B en Copa Betlpay tras la victoria contra Llaneros

1. Llaneros — PJ: 2 | DG: +2 | PTS: 3

2. Millonarios — PJ: 1 | DG: 1 | PTS: 3

3. Patriotas — PJ: 2 | DG: 0 | PTS: 2

4. Boyacá Chicó — PJ: 1 | DG: 0 | PTS: 1

5. Atlético — PJ: 2 | DG: -3 | PTS: 1