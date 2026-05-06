Juan Fernando Caicedo rompería el mercado de fichajes del FPC con cambio de equipo

El semestre de apertura en el Fútbol Profesional Colombiano está a punto de llegar a su fin y junto con ello se conocerán a los campeones de las primeras ediciones de los campeonatos que se están jugando, pero también se comienza a hablar sobre los movimientos del mercado de fichajes.

El nombre de Juan Fernando Caicedo aparece justamente en la carpeta de jugadores que quedaron como agentes libres tras una inesperada decisión por parte de Boca Juniors de Cali que no decidiría contar con él para el resto de la temporada.

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Juan Fernando Caicedo sería fichaje de lujo en el FPC

Uno de los experimentados delanteros colombianos que inicio el año sin equipo fue Juan Fernando Caicedo, reconocido futbolista que ha levantado títulos con clubes como Santa Fe, Medellín y Deportes Tolima, destacando una liga y una Copa BetPlay con el conjunto ‘poderoso de la montaña’ en 2016 y 2019, respectivamente, así como también una liga con el cuadro ‘pijao’ en 2021.

El delantero de 36 años fue ofrecido a Cali en su momento, Santa Fe también lo tuvo en sus planes, pero finalmente fue Boca Juniors de la segunda división del FPC el equipo que le abrió las puertas para jugar durante el semestre de apertura tras haber llegado como agente libre.

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Lamentablemente Caicedo no habría cumplido con las expectativas del equipo, por lo que las directivas del club habrían tomado la decisión de no seguir contando con él para el siguiente semestre, por lo que darían por finalizado su contrato y lo dejarían como agente libre.

Boca Juniors quedó eliminado de la primera fase del Torneo Betplay 2026-I y ya se están llevando a cabo movimientos en la plantilla de jugadores que ya no contaría con Juan Fernando, quien estaría entrenando en Medellín por aparte tras quedar como agente libre, esperando una futura oferta.

¿Cómo le fue a Juan Fernando Caicedo en Boca Juniors de Cali?

El atacante llegó a la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano tras su paso por la segunda división de Perú en 2025.

Boca Juniors le dio la oportunidad de retomar su nivel, pero Caicedo no cumplió con el voto de confianza, habiendo jugado 12 partidos, 477 minutos dentro del terreno de juego en donde solamente se pudo reportar con un gol.

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Trayectoria de Caicedo en el fútbol

El veterano centro delantero antioqueño ha defendido los colores de varios clubes del fútbol colombiano, donde a parte de los mencionados anteriormente supo representar a Centauros, Cortuluá, Deportes Quindío, Atlético Huila y Llaneros.

Por otro lado, el futbolista colombiano también ha tenido experiencia en el extranjero vistiendo los colores de Independiente de Argentina, New Englad Revolution de la MLS y Liberia de Costa Rica, una carrera extensa que seguirá en el fútbol colombiano por todo este 2026.