La fecha 1 de la Copa Betplay ya tiene programación confirmada

El semestre de apertura en el Fútbol Profesional Colombiano está a punto de llegar a su fin y junto con ello se dieron a conocer a los equipos que clasificaron a la siguiente fase de las competencias que se están llevando a cabo, pero también aquellos que se quedaron en el camino.

Sin embargo, todos los clubes de ambas divisiones tendrán la oportunidad de jugar la Copa Betplay, la cual ya empieza a ultimar detalles poco a poco, tal como es el respectivo formato, sorteo de los grupos, fixture y ahora el calendario de la primera fecha ya confirmado.

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Definida la fecha 1 de la Copa Betplay

La Copa Betplay regresa en una nueva edición cargada de grandes expectativas por parte de los equipos e hinchas de ambas divisiones del Fútbol Profesional Colombiano, además de ser una gran oportunidad para que los cuerpos técnicos vayan rotando sus nóminas y empiecen a darle minutos a todos los jugadores.

Una vez definidos los respectivos grupos, sorteo que ya se llevó a cabo, llegó el momento en el que Dimayor se pusiera a organizar el respectivo fixture, el cual contará con cinco fechas por jugarse y en donde en cada una los equipos tendrán una jornada de descanso.

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La Fase 1A contará con la participación de 20 clubes. Allí están los 12 equipos que no lograron clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-I, junto con los 8 que quedaron por fuera de la misma instancia en el Torneo BetPlay del primer semestre.

Estos equipos se empezarán a enfrentar a partir del miércoles 6 de mayo con el duelo boyacense entre Patriotas y Boyacá Chicó, el cual se llevará a cabo en el Estadio La Independencia. A partir de allí, la primera fecha continuará hasta el sábado 9 de mayo con el cierre de la jornada entre Orsomarso vs Cúcuta.

Así se jugará la Fase 1B de la Copa Betplay

Por su parte, la Fase 1B estará integrada por 16 equipos: los ocho que disputen los cuadrangulares de la Liga BetPlay y los ocho que jueguen la fase semifinal del Torneo BetPlay. En esta instancia se jugarán llaves de ida y vuelta, con una particularidad: los clubes del Torneo cerrarán como locales.

Los cruces estarán determinados por el rendimiento en sus respectivos campeonatos, enfrentando posiciones cruzadas entre Liga y Torneo, como el 8° de Liga ante el 1° del Torneo, el 7° ante el 2°, el 6° contra el 3°, el 5° versus el 4°,y así sucesivamente hasta completar las ocho llaves.

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Dimayor confirmó cupo a la Copa Sudamericana para el campeón de la Copa Betplay

Según se dio a conocer en el reglamento, el ganador de la Copa Betplay 2026 recibirá un reconocimiento económico, equivalente al rubro total entregado como premio en la Superliga Betplay, el cual correspondería a un total de $670 millones de pesos.

A este premio monetario se suma también la oportunidad de participar en la Copa Sudamericana 2027 como (Colombia N°1), siempre y cuando participe en la División Principal (LIGA BETPLAY DIMAYOR) organizada por la DIMAYOR en el año 2027.