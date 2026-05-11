La inesperada decisión que tomó Fabián Bustos con Millonarios para la Copa BetPlay

Sin duda alguna, la obligación para equipos grandes de Colombia es estar dentro del selecto grupo de los ocho primeros para sellar el paso a las fases finales. Millonarios llegó a la última jornada con las posibilidades necesitando una victoria en Valledupar y esperaba otros resultados en la jornada definitiva.

Lea también Millonarios haría oferta por un arquero 'top' de la Liga BetPlay

A Millonarios le habían salido las cosas por los resultados de otros clubes. Santa Fe superó a Internacional de Bogotá, Cali y Medellín perdieron, pero los ‘Embajadores’ no pasaron del empate a dos contra Alianza Valledupar. Por la eliminación, a los dirigidos por Fabián Bustos les tocará afrontar la Copa BetPlay.

Como sucedió el año pasado en la última edición de la Copa BetPlay, los 12 clubes eliminados de la Liga y los ocho eliminados del Torneo se enfrentan en la primera fase del torneo que junta a los equipos de la A y de la B. La historia de Millonarios arrancará este lunes 11 de mayo contra Llaneros.

FABIÁN BUSTOS TOMÓ INESPERADA MEDIDA PARA LA COPA BETPLAY

Millonarios ya no se juega nada en la Liga BetPlay y ahora los dos objetivos que tiene en este 2026 es la Copa y la Copa Sudamericana, competencia en la cual resurgió tras superar a Boston River en Uruguay.

Para el debut en el Estadio Metropolitano de Techo ante Llaneros este lunes 11 de mayo. Fabián Bustos tomó una decisión sorpresiva que llama bastante la atención, dado que la prioridad debería ser la Copa Sudamericana. El entrenador argentino no se guardó nada en la convocatoria y citó a las mejores fichas para afrontar el reto.

Desde la primera fase, Millonarios no quiere perder terreno en la clasificación de su grupo. Por esta razón, Fabián Bustos convocó a una nómina similar a la que habitualmente cita para cada partido, sea el que sea. Se esperaba que pudiera haber un cambio con jugadores de la Sub-20.

Normalmente, los entrenadores utilizan la Copa BetPlay para probar alternativas, pero Fabián Bustos tomó la medida de priorizar en las dos competencias que le quedan. De hecho, el club albiazul solo tiene una novedad que es la de Diego Novoa. El guardameta tendrá que seguir pagando fechas de sanción en la Liga BetPlay, pero en esta competencia sí podrá estar.

Una decisión contundente que afirma que Millonarios quiere pelear todos los torneos disponibles en estos momentos, pero que sigue sorprendiendo bastante por las necesidades de la Copa Sudamericana que afrontarán la siguiente semana ante Sao Paulo en Brasil. Jorge Arias fue el único jugador que no citó Fabián Bustos.

EL DILEMA DE FABIÁN BUSTOS ENTRE GUILLERMO DE AMORES O DIEGO NOVOA

Sin ningún Sub-20 en la convocatoria y con pocas novedades con respecto a lo que mostraron en Copa Sudamericana, Fabián Bustos tendría que tomar una decisión en el arco albiazul. O Diego Novoa, que no tuvo regularidad en las últimas fechas de la Liga BetPlay o Guillermo De Amores, uno de los jugadores más discutidos.

Guillermo De Amores disputó los últimos partidos de la Liga BetPlay dejando grandes dudas en el arco. Diego Novoa ha sido el titular en la Copa Sudamericana después de la sanción de seis fechas que le impusieron tras el postpartido contra Boyacá Chicó con Jacobo Pimentel.

Ambos han sido resistidos por la afición, pero con el regreso de Diego Novoa para un torneo local, podría tener mayor regularidad pensando en el juego definitivo de la quinta fecha ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana. Lo que sí está claro es que Fabián Bustos quiere pelear en todas las competencias.

EL GRUPO DE MILLONARIOS Y EL CALENDARIO EN LA COPA BETPLAY

Millonarios debutará en la Copa BetPlay 2026 contra Llaneros en condición de local en el Metropolitano de Techo. El sistema del campeonato de Copa junta a los 12 y ocho clubes eliminados de la Liga y del Torneo. La primera instancia cuenta con fase de grupos para clasificar a la segunda fase con los clubes que sí clasificaron en la máxima categoría y en el ascenso.

Lea también Definidos los primeros dos eliminados de los cuadrangulares del Torneo BetPlay

Tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa BetPlay, Millonarios tendrá que enfrentar a Llaneros, Patriotas, Boyacá Chicó y finalizará contra Atlético FC. Todo arrancará el lunes 11 de mayo y terminará a finales del mes para definir a los clasificados para las semifinales.