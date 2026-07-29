Nacional eliminó a Tigres en El Campín, ¿cuál será su próximo rival en Copa BetPlay?

Atlético Nacional volvió a imponer condiciones sobre Tigres y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay con otra victoria por 2-0, esta vez en El Campín. Como en el partido de ida, el resultado incluso pareció corto para la superioridad del equipo verdolaga, que cerró la serie con un contundente 4-0 en el marcador global.

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El conjunto antioqueño ya había tomado ventaja en el compromiso disputado en el Estadio Cincuentenario de Medellín, donde también se impuso por 2-0. Con esa renta llegó a Bogotá y no tardó en acabar cualquier ilusión de remontada de su rival.

Resumen de Tigres 0-2 Nacional

La historia quedó prácticamente definida en el primer tiempo. A los 30 minutos, Nicolás Rodríguez abrió el marcador con un remate desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero de Tigres. Apenas seis minutos después, Alfredo Morelos amplió la diferencia tras resolver con categoría un mano a mano.

Con el 2-0 antes del descanso, Nacional sentenció la eliminatoria y administró la ventaja en el complemento, sin permitir reacción de un Tigres que nunca encontró la forma de inquietar la clasificación verdolaga.

Para la segunda mitad, el técnico de Nacional realizó dos modificaciones. Una de ellas llamó especialmente la atención, pues Luis Marquínez dejó su lugar en el arco para darle ingreso a Franco Armani. Además, Cristian 'Chicho' Arango entró al terreno de juego para disputar los últimos 45 minutos.

El pitazo final confirmó un nuevo triunfo por 2-0 y un global de 4-0, suficiente para que Nacional avanzara con autoridad a la siguiente ronda del torneo, tras una serie que resolvió con solvencia en ambos compromisos.

Próximo rival de Nacional en la Copa BetPlay 2026

Ahora, Atlético Nacional se enfrentará con Deportivo Cali en los octavos de final de la Copa BetPlay. La llave comenzará en Palmira y se definirá en Medellín.

Antes de volver a pensar en la Copa, Nacional cambiará el chip para enfocarse en la Liga BetPlay. Su próximo compromiso será el domingo 2 de agosto, a las 3:45 p. m., cuando visite a Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería por la segunda fecha del campeonato.