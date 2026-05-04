Equipo de la Liga BetPlay denunció robo en su sede

Un desafortunado momento vivió Águilas Doradas en la jornada del domingo 3 de mayo, después de que se diera a conocer un robo en su sede ubicada Llanogrande, corregimiento del municipio de Rionegro.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el equipo antioqueño evidenció que delincuentes violentaron la sede, en donde saquearon elementos de cómputo, comunicaciones, radio y análisis de rendimiento.

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"La realidad golpea sin aviso. Ayer, delincuentes violentaron nuestra sede en Llanogrande y saquearon equipos esenciales: cómputo, comunicaciones, radio y análisis de rendimiento. Un ataque directo a nuestro trabajo y a nuestro proyecto", se explicó.

A pesar del hecho, desde la institución antioqueña se aseguró que el equipo responde en el terreno de juego, ya que el mismo domingo superó en condición de visita a Deportivo Independiente Medellín en la fecha 19 de la Liga BetPlay.

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"Hoy, Águilas responde donde importa: en la cancha. Victoria. Que quede claro: podrán robarnos herramientas, pero no nos van a quebrar. Esto no nos detiene, nos endurece", se agregó.

Águilas, eliminado en Liga BetPlay

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Con el triunfo 2-1 sobre Deportivo Independiente Medellín en la fecha 19, Águilas Doradas terminó su participación en la Liga BetPlay del primer semestre.

Al no lograr la clasificación a los playoffs, el equipo antioqueño tendrá actividad en la fase de grupos de la Copa BetPlay.