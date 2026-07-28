Hugo Rodallega fue de frente a la polémica sobre su retiro

Con a penas un par de partidos jugados en el inicio del semestre de clausura, las sorpresas en el Fútbol Profesional Colombiano no dejan de llegar, no solamente por los primeros resultados que se dieron en la competencia, sino porque también se habla del futuro de los jugadores que podrían disputar su último torneo.

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Entre los casos más controversiales está el de Hugo Rodallega, el delantero de Independiente Santa Fe que acaba de cumplir precisamente 41 años, una avanzada edad para aun futbolista, razón por la cual en medio de la presentación del nuevo balón del FPC le preguntaron si tiene pensado el retiro como futbolista profesional.

Hugo Rodallega aclaró que aún no piensa retirarse

Inició una nueva edición de la Liga Betplay en la que se están viviendo varios cambios, tal como lo es el propio reglamento de la competencia y ahora el balón con el cual se va a disputar los torneos de la Liga, el Torneo Betplay y la Copa Betplay durante los siguientes dos años.

La esférica ya rodó en la Liga Betplay y junto con ello también empieza a crecer la incógnita de los fanáticos con respecto a la continuidad de varias figuras del FPC, tal como es Teófilo Gutiérrez, Mackalister Silva, Carlos Bacca y el propio Hugo Rodallega.

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Por el momento estos jugadores continuarán jugando a nivel profesional, pero se desconoce el tiempo. Sin embargo, para darle más tranquilidad a los hinchas 'cardenales', Rodallega confirmó que por el momento esta idea no se le ha pasado por la cabeza y que aún tiene mucho por dar, ya que se siente bien físicamente.

"Lo que tenemos que hacer no pensar en si será nuestro último balón, sino en disfrutarlo, ena portar a nuestros equipos. No estoy pensando en un fin, simplemente en disfrutar del momento, de la oportunidad, porque muchos jugadores tienen el deseo de estar en equipos grandes, con mucha historia, tengo esa oportunidad, todavía nos sentimos físicamente con capacidad de aportar y entonces vamos a esforzarnos y disfrutar del balón".

¿Cómo le ha ido a Hugo Rodallega con Santa Fe?

Tras su paso por el fútbol de Brasil, Rodallega arribó al Fútbol Profesional Colombiano para jugar con Independiente Santa Fe a partir de la temporada 2023 y desde entonces ha tenido la oportunidad de jugar 171 partidos, más de 13.000 minutos dentro del campo de juego en los cuales se ha podido reportar con 75 goles, 15 asistencias y dos títulos, la Liga Betplay 2025 y la Superliga en 2026.

Próximo partido de Hugo Rodallega con Santa Fe

El siguiente reto del capitán santafereño con el club será por Copa Sudamericana, disputando el partido de vuelta frente a Caracas.

La serie va 2-0 a favor de Santa Fe y ahora todo se definirá en Venezuela el próximo jueves 30 de julio sobre las 19:30 hora Colombia.