Once Caldas hizo oferta por delantero que juega en Brasil

El mercado de fichajes en el FPC sigue dando de qué hablar, pero en esta ocasión es Once Caldas el equipo que se roba todas las miradas, ya que después de una barrida de jugadores bastante amplia todo parece indicar que ya tendría lista una nueva incorporación.

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El 'blanco blanco' hizo un extraordinario semestre de apertura llegando hasta las instancias finales de la Liga Betplay, pero en los cuartos de final cayeron contra Junior. Frente a esta situación, las directivas del club y el 'Arriero' Herrera comenzaron a trabajar en los cambios de la plantilla y en donde ahora formaría parte de la delantera el extremo Edwin Torres, quien milita en Operario.

Edwin Torres dejaría Brasil para fichar con Once Caldas

Once Caldas se continúa reestructurando para afrontar los retos de la competencia local que se avecinan para el segundo semestre y en primera instancia se habrían dado a conocer varias bajas.

Teniendo en cuenta el objetivo de disputar el título de la Liga BetPlay-II de 2026 y la Copa BetPlay, Once Caldas ya había anunciado la salida de Déinner Quiñones y el defensa central Kevin Cuesta, a quienes se les terminó el contrato y este no se dio por renovado.

Con estos cupos ya liberados y en busca de darle un nuevo aire al equipo, ya se están pensando las nuevas incorporaciones, entre las cuales ya fue confirmado Andrés Correa, quien llega como agente libre desde Deportivo cali.

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A él se espera que se sume Edwin Torres, el delantero que brilló con Alianza FC y que ahora milita en Operario, en la segunda división de Brasil.

El extremo de 28 años sumó buenos números en Operario, pero no terminó de convencer del todo, por lo que a pesar de que cuente con contrato hasta diciembre de la presente temporada no lo retendrían y sería una oportunidad inmejorable para Once Caldas.

¿Cómo le fue a Edwin Torres en Operario?

Torres arribó a inicios de la temporada 2026 a Operario en condición de préstamo desde Alianza FC y en su llegada logró sumar 21 partidos, 910 minutos dentro del campo de juego y en los que pudo cantar un gol y tres asistencias.

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Otros refuerzos para Once Caldas

Once Caldas también busca definir la continuidad de dos jugadores. Efraín Navarro que ya hay acuerdos con el lateral, mientras que Luis ‘Niche’ Sánchez seguiría, siempre y cuando negocien con el dueño de os derechos deportivos del futbolista, es decir, Fortaleza.