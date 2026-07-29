Preocupación para David González por la lesión de un goleador

América de Cali disputa un nuevo partido del semestre de clausura en el que está en juego su clasificación a los octavos de final de la Copa Betplay, un encuentro que se llevará a cabo en Cartagena y en donde la serie está completamente abierta.

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El encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Pascual Guerrero terminó con un marcador de 2-1, pero las cosas al parecer no estarán tan sencillas para la vuelta, ya que se dieron a conocer varias novedades en donde hay una baja sensible, la de Jhon Murillo, quien salió con una lesión del partido contra Internacional de Bogotá.

David González no convocó a Murillo por lesión

El cuadro 'escarlata' comenzó de la mejor manera una nueva temporada, habiendo ganado sus primeros partidos en Copa Betplay y la Liga Betplay.

América se ubica en la zona alta de la tabla de posiciones de la liga al debutar con victoria, en condición de visitante, frente a Internacional de Bogotá, partido que dejó tres puntos, pero también una baja sensible en la plantilla.

La escuadra comandada por David González comenzó a sufrir de problemas por lesiones y el primer protagonista es Jhon Murillo, quien sufrió un esguince leve de tobillo en el encuentro contra Internacional.

Tras este parte médico en el que hay traumatismo e inflamación, el cuerpo técnico tomó la decisión de dejarlo por fuera para el partido de vuelta contra Real Cartagena mientras se evalúa su evolución.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre América vs Real Cartagena?

El Estadio Jaime Morón será el escenario deportivo que le abrirá las puertas a un nuevo compromiso entre de Copa Betplay, en donde los protagonistas serán América de Cali y Real Cartagena, quienes se enfrentarán el miércoles 29 de julio sobre las 20:00 hora Colombia.

¿Contra quién jugará América los octavos de final de la Copa Betplay si clasifica?

El ganador de esta llave entre América y Real Cartagena se medirá en la instancia de los octavos de final de la Copa Betplay a Deportivo Pereira.