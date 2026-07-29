Atlético Nacional de Medellín, en las horas de la noche del martes 28 de julio, venció nuevamente a Tigres FC y se clasificó a la siguiente ronda de la Copa BetPlay Dimayor 2026, torneo que reúne a los equipos de la primera con los de segunda división.

Nacional avanza de ronda

El compromiso se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que contó con una buena presencia de hinchas. Un poco menos de 20 mil aficionados llegaron al principal escenario deportivo de la capital del país.



Una de las grandes figuras del compromiso fue el mediocampista ofensivo Juan Manuel Rengifo. Tras el cotejo, el jugador fue entrevistado y mandó un certero recado. El jugador dejó claro que Nacional quiere ganar el título de la Copa BetPlay.

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El recado de Juan Manuel

“Gracias a Dios pudimos clasificar, pudimos seguir avanzando de fase en esta Copa, que lo que queremos es ganarla. Se nos viene un complicado rival que es Cali”, manifestó Juan Manuel, sin rodeos.



El futbolista también dijo que tiene muchas cosas por mejorar. “Muchas cosas por mejorar. No considero que haya sido mi mejor partido, la verdad. Seguir mejorando y, con la ayuda de Dios, seguir creciendo”, expresó.

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Más palabras de Rengifo

“En la autocrítica, de pronto, por la forma en la que se paró el rival aquí y en Medellín, yo siento que pude haber jugado más rápido, pude haber jugado un poco más sencillo al momento de estar de espaldas, ya que el equipo estaba muy encerrado por la zona en la que estaba y creo que pude haber ayudado más al equipo en ese aspecto. También a la hora de definir, tener un poco más de tranquilidad”, añadió.

Por último, entre otras cosas más, Rengifo habló de lo que se le ha visto al club. “Lastimosamente, se nos aplazó un partido (vs. Boyacá Chicó) y eso nos merma un poco más la competencia, pero creo que en los dos partidos que hemos jugado se nos ha visto bien ofensivamente. También muy sólidos en defensa, no hemos recibido ningún gol”, sentenció.