Santa Fe podría aplazar 3 partidos de Liga Betplay por culpa de River Plate

Independiente Santa Fe vuelve a estar en el centro de la polémica en el inicio deportivo del semestre de clausura, en donde se encuentra disputando tres competencias, lo cual le podría llegar a causar problemas en cuanto al desarrollo de su calendario.

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El cuadro 'cardenal' logró clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de vencer a Caracas en los playoff y ahora se prepara para asumir un nuevo reto frente a River Plate, aunque este compromiso le podría llegar a complicar su calendario, tal como lo dio a conocer Eduardo Méndez, quien confirmó que está a la espera de noticias sobre el aplazamiento de dos partidos de la Liga Betplay.

Eduardo Méndez espera que América, Boyacá Chicó y Jaguares aplacen sus partidos con Santa Fe

El equipo comandado por Pablo Repetto ha dado de qué hablar en la reactivación de las competencias del semestre de clausura, ya que aunque debutó con derrota en la Liga Betplay contra Águilas Doradas, brilló de gran manera en la Copa Sudamericana frente a Caracas.

Santa Fe se impuso por un marcador de 5-0 ante la escuadra venezolana y consiguió su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana en donde se medirá ante River Plate.

Sin embargo, en el calendario que involucra los dos partidos contra River hay un cruce de 3 partidos de Liga Betplay que Eduardo Méndez ya solicitó a Dimayor se puedan llegar a modificar tomando en cuenta los traslados de la competencia internacional.

"Estamos esperando, nos hemos comunicado con Dimayor y esperamos que los equipos contra los cuales jugamos nos permitan cuadrar para tener desplazamientos hacia Buenos Aires y representar bien al país. Ya hicimos la solicitud a Dimayor y confiamos en que Chicó, América y Jaguares nos faciliten acomodar un poquito el horario".

Problemas para Santa Fe por la continuidad de partidos

El uruguayo explicó que la exigencia física y mental de jugar dos encuentros en pocos días, después de un periodo cercano a los dos meses sin competencia oficial, representa un desafío importante para todos los planteles.

"Nos pusimos rápido en ventaja y, después de eso, no nos sentimos cómodos en el partido. Intentamos corregir en el segundo tiempo con algunas variantes, ajustando algunas zonas en las cuales ellos nos estaban haciendo daño, y creo que lo hicimos bien. No pudimos sostener las dos ventajas que tuvimos y estos partidos del comienzo son durísimos. Enfrentamos a un muy buen equipo. También influye jugar dos partidos tan seguidos luego de una parada de casi dos meses sin competir. En eso se afecta tanto la parte física como la mental".

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Próximo partido de Pablo Repetto con Santa Fe

El siguiente reto que tendrá el cuadro 'cardenal' será en condición de local frente a Unión Magdalena, compromiso que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 5 de agosto y que corresponde al partido de ida de la Fase 1B de la Copa Betplay.