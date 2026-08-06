En las horas de la noche de este miércoles 5 de agosto, Independiente Santa Fe de Bogotá se enfrentó con Unión Magdalena por el partido de ida de la fase 1b de la Copa BetPlay. Este torneo, como es bien sabido, reúne a los equipos de la primera con los de segunda categoría.



Al ser local el conjunto rojo de la capital del país, el compromiso se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que contó con una aceptable presencia de aficionados. Alrededor de 10 mil espectadores se acercaron al principal escenario deportivo de la ciudad de Bogotá.

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Santa Fe ganó

En el papel, Independiente Santa Fe era favorito para llevarse el triunfo y, bien, lo que pensaba en la antesala se plasmó en el terreno de juego. El equipo que es dirigido por el uruguayo Pablo Repetto se llevó el triunfo por 2 goles a 0. El conjunto cardenal encamina, de esta manera, la clasificación a la siguiente ronda del torneo.



Antes del inicio del compromiso, cabe mencionar, se conoció a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter, que Ewin Murillo continuaría su carrera en el fútbol profesional de Brasil. Se espera, entonces, el anuncio oficial en las próximas horas.

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Murillo a Brasil

“El Ceará ha cerrado la novena contratación en esta ventana de transferencias de mitad de año: el mediocampista defensivo Ewil Murillo. El jugador de 26 años tiene pasos por Atlético Nacional, Deportivo Pereira y actualmente está en el Santa Fe de Colombia. El atleta llega este jueves (6) a la capital”, contó Rodrigo Cavalcante por medio de su cuenta oficial de X.



El jugador, de esta manera, no hará parte del plantel de Independiente Santa Fe de Bogotá en lo que queda de la Copa, de la Liga colombiana del segundo semestre del año y en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Muchos aficionados no se esperaban la salida del mediocampista.

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Santa Fe vs. River

En octavos de final del torneo internacional, el conjunto rojo y blanco, que supo ganar en el año 2015 el certamen ante Huracán de Argentina, se tendrá que ver las caras con River Plate, equipo en el que juega el delantero colombiano Rafael Santos Borré y del que salió hace poco Juan Fernando Quintero.



River no pasa por un buen momento deportivo y esto no es un secreto para nadie; por eso, los aficionados sueñan que Independiente Santa Fe pueda dar el golpe sobre la mesa para clasificar a los cuartos de final.







