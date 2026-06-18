Colombia soltó lágrimas de emoción: así se entonó el Himno Nacional en el debut vs Uzbekistán

Sin duda alguna, uno de los momentos más emotivos antes de un debut mundialista o de cualquier partido son los actos protocolarios, unos cinco minutos de sentimientos de orgullo en representar a todo un país en una de las competencias más importantes a nivel global.

Para Colombia toma mucha más importancia, dado que en cualquier parte del mundo siempre habrá una familia o un grupo de colombianos. En México no será la excepción y en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), más de 35,000 seguidores de la selección entonaron las notas del Himno Nacional.

Lágrimas y emociones para todo un escenario deportivo y para los 26 jugadores de la Selección Colombia entre los 11 titulares, los 15 suplentes y el cuerpo técnico que no ignoraron un momento para el recuerdo. Una marea de aficionados con camiseta amarilla que cantaron a todo pulmón en el debut mundialista frente a Uzbekistán.

ASÍ SONÓ EL HIMNO DE COLOMBIA EN EL ESTADIO AZTECA

Un mítico recinto deportivo recibió a colombianos y a uzbekos, pero, claramente, las camisetas amarillas resaltaron durante la previa y durante el partido. Colombia cuenta con ese plus de ser una de las selecciones que jugará como local en Ciudad de México, Guadalajara y Miami cuando enfrenten a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, respectivamente.

Apenas sonaron las primeras estrofas del Himno Nacional, jugadores como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, David Ospina o Santiago Arias reaccionaron como ha sido la costumbre en las anteriores dos ediciones mundialistas. Juegan por tercera ocasión una Copa del Mundo y las cosas no cambian con la misma emoción.

Las lágrimas no faltaron, tanto en las tribunas, como en la alineación cuando jugadores que disputarán su primer Mundial no pudieron contener la emoción de estar en un escenario histórico y entonar el himno por primera vez. Seguramente, en este debut habrá más sensaciones de emoción, pero no sería la excepción en las siguientes dos salidas con República Democrática del Congo y Portugal.

Esas imágenes emotivas quedaron en el registro de la transmisión oficial del Canal RCN, que es uno de los canales autorizados del Mundial. Los jugadores concentrados y emocionados mientras sonaban las notas del himno colombiano. Evidentemente, los futbolistas demostraron el orgullo de estar representando a todo el país en un nuevo certamen mundialista.

ALINEACIÓN DE COLOMBIA VS UZBEKISTÁN

Como era de esperarse, no se perfilaban muchos cambios para este debut mundialista de la Selección Colombia. La única duda era la de Richard Ríos o Gustavo Puerta en la medular junto con Jefferson Lerma y si iba Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba que ya está recuperado de una lesión del tendón.

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Así las cosas, Néstor Lorenzo salió con el siguiente onceno: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Javier Suárez y Luis Fernando Díaz.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.